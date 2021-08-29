«الإحصاء» يكشف تعافى النقد الأجنبى من تداعيات كورونا

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 12.5% خلال عام، لتسجل 40.5 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 36 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بينما كان صافى الاحتياطيات الدولية قد بلغ 40.3 مليار دولار خلال شهر أبريل من عام 2021.



وقال جهاز التعبئة والإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، إن صافى الاحتياطيات الدولية سجل سلسلة من الارتفاعات منذ شهر يوليو من عام 2020 بعدما تراجع تأثرًا بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد عالميًا، إذ ارتفع صافى الاحتياطيات من 36 مليار دولار خلال شهر مايو 2020 لـ 38.2 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020 و38.3 مليار دولار خلال شهر يوليو 2020، 38.4 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2020، 39.2 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2020، 40.1 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020.



أما خلال عام 2021، واصل صافى الاحتياطيات الدولية ارتفاعاته من 40.1 مليار دولار خلال شهر يناير 2021 لـ 40.2 مليار دولار خلال شهر فبراير 2021 و40.3 مليار دولار خلال شهر مارس 2021، 40.5 مليار دولار خلال شهر مايو 2021.

وسجلت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى ارتفاعات فيما عدا الدولار الأمريكى، حيث هبط سعر بيع دولار أمريكى لـ 15.73 جنيه خلال شهر مايو 2021 مقابل 15.94 جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بينما ارتفع سعر بيع يورو لـ 19.19 جنيه خلال شهر مايو من عام 2021 مقابل 17.69 جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وارتفع سعر بيع جنية استرلينى لـ 22.31 جنيه خلال شهر مايو 2021 مقابل 19.67 جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.