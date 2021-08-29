«القباج» تفتتح جلسة البورصة واستئناف صرف تكافل وكرامة.. أبرز أنشطة «التضامن» اليوم

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، نستعرضها فى التقرير التالي:

القباج: الإعاقة قضية عدالة اجتماعية وحقوق انسان

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية جلسة التداول، اليوم الأحد، احتفالا بأول مستثمر من متحدي الإعاقة البصرية في البورصة المصرية، بحضور عدد من متحدي الإعاقة البصرية والحركية والسمعية، ومنهم عاملين في قطاع البنوك.



«التضامن» تستأنف صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة

استأنفت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، لمَن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية.

وأكدت الوزارة إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



«التضامن» تستعين بالهلال الأحمر لمواجهة كورونا في دور الرعاية

قال الدكتور رامي الناظر المدير التنقيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إنه وفقا لتوجيهات وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر، سيتم تنفيذ عدة حملات لتعقيم دور الرعاية (أطفال- مسنين) استعدادا للموجة الرابعة من فيروس كورونا، وذلك حفاظا على النزلاء داخلها.



«حياتك غالية».. «فيديو جراف» اليوم العالمي للتوعية من جرعات الإدمان الزائدة

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فيديو جراف بمناسبة اليوم العالمي للتوعية من الجرعة الزائدة تحت عنوان "حياتك غالية متضيعهاش بالمخدرات"، والذي يتزامن مع أواخر شهر أغسطس من كل عام.

يتضمن الفيديو جراف بث رسائل توعوية عن تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن المخدرات من كونها تساعد على نسيان الهموم والمشاكل وغيرها من المفاهيم الخاطئة.