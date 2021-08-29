الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

21 جلسة عامة و17 اجتماعًا للجان النوعية.. أبرز فعاليات نائب «تنسيقية الشيوخ»

النائب عمرو عزت
النائب عمرو عزت

أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأحد، ورقة تعريفية «إنفوجراف» عن أنشطة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان بغرفتيها النواب والشيوخ، والتى جاءت ما بين تقديم اقتراحات برغبة والمشاركة في مناقشة مشروعات قوانين تحال إلى المجلس.

يأتي ذلك فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت القبة برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ورصدت «التنسيقية» حصاد النشاط البرلماني للنائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الأنعقاد الأول بمجلس الشيوخ.

تضمن الانفوجراف حضور 21  جلسة عامة، وحضور 17 اجتماع باللجان النوعية، واستخدام 8 الأدوات الرقابية، والمشاركة بـ3 مداخلات داخل الجلسة العامة، و11طلب خدمى نوعى، تمت الموافقة عليهم.

وأعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة تعريفية «انفوجراف» جديدة عن تفاصيل ملخص أداء نواب التنسيقية تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الأول.

واستعرضت الورقة أنشطة نواب «التنسيقية»، والتي شملت 3993 طلب خدمي تم تقديمهم لـ 163 جهة حكومية تم الموافقة علي 866 من قبل الحكومة، كما حصل نواب التنسيقية علي 34 تدريب متخصص خلال دور الانعقاد الأول.

وأضافت الورقة، أن حضور نواب التنسيقية 236 فعالية وندوة و 76 إجتماع و 1977 ظهور إعلامي.

إنفوجراف
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