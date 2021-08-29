قطع الكهرباء عن 10 أماكن في بورسعيد

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء، قطاع بورسعيد، قطع التيار الكهربى عن موزع A20، وسوف تتأثر 10 مناطق بالانقطاع.

وأوضحت شركة القناة، أن الانقطاع لإجراء الصيانة الدورية للموزع، وسيكون ذلك من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً ولمدة يوم واحد، كما أن التيار سيعود للعمل مرة أخرى بعد 120 دقيقة.

وقال إن المناطق التي سيتم قطع التيار الكهربى عنها "مساكن بنك الإسكان - مساكن شباب الخريجين - مساكن الرحاب - مساكن الحرية - منطقة زمزم - منطقة الأمل القديم - منطقة الأمل الجديد - ديوان عام مديرية الإسكان - ديوان عام القوى العاملة - نادى الجمارك الرياضي".