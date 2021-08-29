«تنسيقية الأحزاب» تستعرض حصاد سها سعيد بدور الانعقاد الأول (إنفوجراف)

أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة تعريفية «إنفوجراف» عن أنشطة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان ما بين تقديم اقتراحات برغبة والمشاركة في مناقشة مشروعات قوانين تحال إلى المجلس، يأتي ذلك فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت القبة برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ورصدت «التنسيقية» حصاد نشاط النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

- حضور 21 جلسة عامة وحضور 15 اجتماعا باللجان النوعية

- استخدام 4 أدوات رقابية وهم تقديم مقترح بشأن ربط قصور الثقافة بالمدارس لممارسة الانشطة الفنية المفقودة في الابنية التعليمية وتقديم مقترح بشأن النظر في عدم الوفاء بمستحقات الفرق الطبية الخاصة بحوافز جائحة كورونا لبعض المستشفيات

- إلقاء كلمتين داخل الجلسة

- المشاركة في 8 زيارات

- المشاركة في 6 ندوات وفعالية

- تقديم 15 طلب خدمى وتمت الموافقة على 10 منهم

وكانت قد أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة تعريفية «انفوجراف» جديدة عن تفاصيل ملخص أداء نواب التنسيقية تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الأول.

واستعرضت الورقة أنشطة نواب «التنسيقية»، والتي شملت 3993 طلب خدمي تم تقديمهم لـ 163 جهة حكومية تم الموافقة علي 866 من قبل الحكومة، كما حصل نواب التنسيقية علي 34 تدريب متخصص خلال دور الانعقاد الأول.

وأضافت الورقة، أن حضور نواب التنسيقية 236 فعالية وندوة و 76 إجتماعا و 1977 ظهور إعلامي.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعدت ورقة تعريفية «انفوجراف» أخري عن ملخص أداء نواب التنسيقية تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الأول.

واستعرضت الورقة إلقاء نواب التنسيقية 92 كلمة بالجلسة العامة وحضور 1213 اجتماعا باللجان النوعية، وحضور 914 جلسة عامة وطلب استجواب لوزير الإعلام لإرتكاب مخالفات، وعدم القيام بمهام المنوط بها وزارة الإعلام.

وتضمن ملخص أداء النواب أيضًا 52 اقتراح برغبة و16 بيان عاجل 162 طلب إحاطة و15 سؤال موجه للوزراء.

كما تقدم نواب التنسيقية 2 مشروع، وهما قانون حول بشأن آيلولة واستبدال الأراضي لصالح مراكز الشباب والهيئات الشبابية ومشروع قانون آخر لانشاء اللجنة العليا للإرشاد الأسري، وطلب تشكيل لجنة اقصي حقائق بخصوص حادث قطاري سوهاج، وطلب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشان القوانين المنظمة للأحوال الشخصية.