الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تقدم نصائح لأصناف القمح في الموسم الجديد

القمح
القمح

قدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، توصيات مع اقتراب موسم زراعة محصول القمح.

وقال تقرير لوزارة الزراعة إن صنف سخا 95 ومصر 3 هما أحدث أصناف القمح لقسم بحوث القمح ومتاح منهما تقاوي معتمدة هذا العام من إنتاج الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وشركات القطاع الخاص المصرح لها بإنتاج وبيع التقاوي. 

وأضاف أن سخا 95 صنف قمح خبز غزير التفريع جدا ولا ينصح فيه بزيادة معدل التقاوي لتجنب الرقاد للنباتات حتى لا يسبب ضرر كبير للمحصول، وسخا 95 عالي المحصول وله قدرة إنتاجية عالية، وسخا 95 واسع الأقلمة والتكيف مع الظروف المناخية كما أنه لا يتأثر كثيرا بميعاد الزراعة في حالة الاضطرار إلى الزراعة في ميعاد قبل أو بعد الميعاد المناسب.

وأكد التقرير  سخا 95 مقاوم لأمراض أصداء القمح الثلاثة ( الصدأ الأصفر و صدأ الأوراق وصدأ الساق، وسخا 95 له صفات محصولية جيدة وصفات جودة خبيز متميزة وسخا 95 يتحمل الزراعة في البيئات التي تتعرض لإجهادات مختلفة سواء كانت مائية أو ملوحة أو حرارة.

وأوضح أن سخا 95 من الأصناف المناسبة للزراعة الحراتي في حالة الاضطرار لذلك حيث لا يؤثر عمق البذور على النبات، كما أن سخا 95 له نفس الاحتياجات السمادية والمعاملات الزراعية الخاصة بأصناف القمح المصرية الأخرى، وأيضا سخا 95 له مستقبل واعد  تحت ظروف الزراعة المصرية.

الزراعة تقدم نصائح لاصناف القمح التى سيتم زراعتها الموسم

رئيس التحرير

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