موعد بدء فصل الخريف 2021 فلكيا.. تعرف على التفاصيل
متى يصبح الجو معتدلا.. يبحث الكثير عبر محرك البحث (جوجل) عن موعد بدء فصل الخريف 2021 فلكيا، نتيجة لارتفاع الشديد والملحوظ في درجات الحرارة، الذي تشهده البلاد خلال تلك الآونة، فيأمل الجميع أن ينتهي فصل الصيف سريع ليعود الطقس معتدلًا مرة أخرى والذي يتميز باعتدال درجات الحرارة.
موعد بدء فصل الخريف 2021 فلكيا
ويأتي ترتيب الفصول الأربعة على هذا النحو الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف، ووفقًا لما تخبره البحوث الفلكية فإن فصل الخريف قد يبدأ منذ يوم 22 سبتمبر عند الساعة 15 والدقيقة 31، والذي يبلغ طوله 93 يوما و15 ساعة و46 دقيقة، حيث من المقرر أن يبدأ فصل الشتاء يوم الإثنين الموافق 21 من ديسمبر عند الساعة 12 والدقيقة 02، وطوله: 89 يوما و20 ساعة و30 دقيقة.
مراحل فصل الخريف
ينقسم فصل الخريف إلى ثلاث مراحل مختلفة:
المرحلة الأولى:
وتكون هذه المرحلة منذ بداية فصل الخريف وحتى يوم 6 من شهر أكتوبر، وفى تلك الفترة تكون الحرارة ليلًا وحارة بعض الشيء نهارًا، وقد تتساقط فيه بعض الأمطار ولكن نادرًا.
المرحلة الثانية :
تبدأ تلك المرحلة من يوم 7 أكتوبر وحتى نهاية يوم 6 من شهر نوفمبر، وفى بدايته قد يميل المناخ للحرارة بعض الشيء لكن يكون معتدلا بشكل عام، ويكون المناخ في هذه المرحلة لطيفًا ويمنح الجميع فرص التنزه، وقد تسقط فيه بعض الأمطار في هذه الفترة ولكن بشكل نادرة أيضًا.
قد يهمك أيضا:
بالصور.. نتيجة الثانوية العامة بالترتيب على الجمهورية 2021| رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي
المرحلة الأخيرة:
وتنتهي تلك المرحلة ويعني انتهاء فصل الخريف في بداية فصل الشتاء، وتعتبر تلك الفترة في الخريف هي أجمل فترة فيه، وتكون درجة الحرارة معتدلة مائلة للبرودة، حيث تتراوح الحرارة فيه ما بين 22 درجة و16 درجة، وتتساقط الأمطار بشكل كثيف كما تسمى بالأمطار الخريفية.