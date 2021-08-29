موعد بدء فصل الخريف 2021 فلكيا.. تعرف على التفاصيل

متى يصبح الجو معتدلا.. يبحث الكثير عبر محرك البحث (جوجل) عن موعد بدء فصل الخريف 2021 فلكيا، نتيجة لارتفاع الشديد والملحوظ في درجات الحرارة، الذي تشهده البلاد خلال تلك الآونة، فيأمل الجميع أن ينتهي فصل الصيف سريع ليعود الطقس معتدلًا مرة أخرى والذي يتميز باعتدال درجات الحرارة.

موعد بدء فصل الخريف 2021 فلكيا

ويأتي ترتيب الفصول الأربعة على هذا النحو الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف، ووفقًا لما تخبره البحوث الفلكية فإن فصل الخريف قد يبدأ منذ يوم 22 سبتمبر عند الساعة 15 والدقيقة 31، والذي يبلغ طوله 93 يوما و15 ساعة و46 دقيقة، حيث من المقرر أن يبدأ فصل الشتاء يوم الإثنين الموافق 21 من ديسمبر عند الساعة 12 والدقيقة 02، وطوله: 89 يوما و20 ساعة و30 دقيقة.



مراحل فصل الخريف

ينقسم فصل الخريف إلى ثلاث مراحل مختلفة:

المرحلة الأولى:

وتكون هذه المرحلة منذ بداية فصل الخريف وحتى يوم 6 من شهر أكتوبر، وفى تلك الفترة تكون الحرارة ليلًا وحارة بعض الشيء نهارًا، وقد تتساقط فيه بعض الأمطار ولكن نادرًا.



المرحلة الثانية :

تبدأ تلك المرحلة من يوم 7 أكتوبر وحتى نهاية يوم 6 من شهر نوفمبر، وفى بدايته قد يميل المناخ للحرارة بعض الشيء لكن يكون معتدلا بشكل عام، ويكون المناخ في هذه المرحلة لطيفًا ويمنح الجميع فرص التنزه، وقد تسقط فيه بعض الأمطار في هذه الفترة ولكن بشكل نادرة أيضًا.

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المرحلة الأخيرة:

وتنتهي تلك المرحلة ويعني انتهاء فصل الخريف في بداية فصل الشتاء، وتعتبر تلك الفترة في الخريف هي أجمل فترة فيه، وتكون درجة الحرارة معتدلة مائلة للبرودة، حيث تتراوح الحرارة فيه ما بين 22 درجة و16 درجة، وتتساقط الأمطار بشكل كثيف كما تسمى بالأمطار الخريفية.