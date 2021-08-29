الإثنين 30 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كيفية الاستفسار عن موعد اللقاح ورابط الحجز.. إليك التفاصيل

كيفية الاستفسار عن
كيفية الاستفسار عن موعد اللقاح

كيفية الاستفسار عن موعد اللقاح.. يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد تلقي لقاح فيروس كورونا من خلال الرقم القومي عبر محرك البحث "جوجل"، يبحث المسجلين على موقع وزارة الصحة والسكان.

تستعرض "الدستور" في ذلك التقرير كيفية الاستفسار عن موعد تلقي اللقاح بعد التسجيل على موقع الوزارة.

 

كيفية الاستفسار عن موعد اللقاح عقب الطلب 2021

 

يتمكن المتقدمين لكي يحصلوا على لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن يستعلموا إلكترونيا عن الموعد والمكان للحصول على جرعتي اللقاح بإتباع تلك الخطوات التالية:

رابط تسجيل لقاح فيروس كورونا من خلال موقع وزارة الصحة

 

https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home

قم بالضغط على اختيار الاستعلام من خلال القائمة الرئيسية لموقع وزارة الصحة، ويتاح بعد ذلك كتابة الرقم الخاص بالطلب الذي قد تم إرساله من خلال الهاتف المحمول أثناء التسجيل على الموقع.

ويتاح التأكد من صحة جميع البيانات المسجلة عبر الرابط للراغب في الحصول على لقاح  فيروس كورونا قبل القيام بالضغط على زر الاستعلام.

ويظهر لك بعد تلك الخطوة حالة الطلب الذي تحتوي على "مكان وموعد الحصول على جرعات اللقاح"، ولم يتم تحديد الميعاد وفقا لوجود قائمة انتظار من خلال محل السكن.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل على الموقع للحصول على لقاح كورونا، وذلك في إطار المساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

ويبحث عدد كبير من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان، للحصول على لقاح فيروس كورونا، عن طرق الاستعلام عن موعد تلقي لقاح كورونا بالرقم القومي.

وذلك عقب طمأنة وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بشأن أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعي للقلق أو الخوف منها، ونصحت المواطنين بالإسراع لحجز والحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وقامت وزارة الصحة والسكان، بمناشدة المواطنين الذين تلقوا الجرعات الخاصة بلقاح كورونا، مؤكدة على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية، وذلك لمواجهة الإصابة بعدوى الفيروس.

ولاسيما، أن وزارة الصحة والسكان المصرية، قامت بتدشين موقع تسجيل لقاح فيروس كورونا، التابع لوزارة الصحة والسكان، وذلك كى يكون الطريق أمام المواطنين الذين يرغبوا في أن يحصلوا على لقاح فيروس كورونا، وذلك بطريقة آمنة، بدون الذهاب إلى المستشفى من وقت لآخر.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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