الأحد 29 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«التعاون الدولى» تناقش آليات تفعيل التعاون الإقليمى فى ظل «التجارة الحرة الإفريقية»

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

تعقد وزارة التعاون الدولي منتدى مصر للتعاون الدولي والإنمائي «شراكات لتحقيق التنمية المستدامة» يومي الثامن والتاسع من سبتمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضور عدد من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.

وتنشر «الدستور» تفاصيل الجلسة الأولى لليوم الثاني للمنتدى بعنوان «تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية»، وتشمل ورشة تسلط الضوء على مميزات التعاون والتكامل الإقليمي لتعظيم الاستفادة من الاستثمار والتجارة البينية في قارة أفريقيا، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي تظهر في المستقبل.

وتعد اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية أكبر اتفاقية تجارة حرة على مستوى العالم حيث تضم 54 دولة وسوق يبلغ حجمه 3.4 تريليون دولار، و 1.3 مليار نسمة، ويمكن أن تعزز التجارة البينية الافريقية النمو الاقتصادي لدول القارة لاسيما عقب جائحة كورونا، خصوصًا من خلال منصات التجارة الالكترونية، ومن الضروري أن يتم وضع نظام متكامل للتجارة الالكترونية في قارة افريقيا اخذًا في الاعتبار التحديات التي تعرقل عملية التقدم والتطوير بما في ذلك حماية البيانات والأمن السيبراني.

وتناقش الجلسة استكشاف الآثار المترتبة على جودة البنية التحتية والمعايير في دعم مشاركة القطاع الخاص في التجارة الرقمية، والدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه منطقة التجارة الحرة القارية في معالجة كافة تحديات التجارة الإلكترونية.

وتتناول الجلسة خطط المنظمين والقطاع الخاص لتعزيز عملية تبادل البيانات عبر الحدود وتذليل المخاوف بشأن استخدام البيانات وإساءة استخدامها، بالإضافة إلى مناقشة كيفية تيسير التجارة عبر الحدود بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم دراسات حالة عن التجارة التي تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويتحدث في الندوة عدد من ممثلي المؤسسات الدولية مثل، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مركز التجارة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمنظمة الأفريقية للتوحيد القياسي.

وزارة التعاون الدولي منتدى مصر للتعاون الدولي التنمية المستدامة التعاون الإقليمي التجارة الحرة الإفريقية الاستثمار والتجارة التجارة الحرة

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وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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