الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

طرق إجراء الكشف الطبى على المتقدمين لاختبارات كلية الشرطة

اكاديمية الشرطة
اكاديمية الشرطة

أعلنت أكاديمية الشرطة عن قبول دفعات جديدة من طلاب الثانوية العامة والأزهرية وتشهد إقبالا من الطلاب الراغبين بالالتحاق بالأكاديمية بنسبة كبيرة، حيث يتم إجراء عدد من الاختبارات، وعلى الطلاب اجتياز هذه الاختبارات للالتحاق بالأكاديمية ومن ضمنها الكشف الطبي.

وترصد «الدستور» طرق إجراء الكشف الطبي ومن ضمن الاختبارات المقررة هذا العام الكشف الطبي المتقدم:- 

- يتقدم الطالب للكشف أمام اللجنة الطبية لإجراء الاختبار.

- يتم بعد ذلك الكشف على الطالب من خلال موجات صوتية على القلب. 

- بعد ذلك يتم إجراء كشف الباطنة على الطلاب ويجب اجتياز كل الكشوفات.

- يتقدم الطالب بعد ذلك بعمل رسم مخ كهربائي، ومقياس سمع تقليدي.

 - بعد الانتهاء من كشف السمع يتقدم بعمل فحص شامل علي وظائف الكبد والكليتين. 

- بعد ذلك يتم الكشف عن العقاقير والمواد المخدرة، وتحليل الإيدز.

- ثم بعد ذلك يتم تحليل السكر التراكمي، وتحليل صورة دم كاملة.

 - يتقدم الطالب بعمل تحليل هرمونات الغدرة الدرقية، وتحليل إنزيم تكسير العظام". 

ووضعت كلية الشرطة أهدافا وقواعد لتأسيس وإعداد خريج متكامل تكون لديه نسبة كبيرة في الرضا عن نفسة، وعن طرق تعامله مع الناس بالداخل الأكاديمية وخارجها، فهدف الكلية هو إعداد طالب مشرف لوطنه يتحدي الصعوبات، ويعرف كيف يجتاز المستحيل، تهدف الأكاديمية، في تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، من خلال الاهتمام بعناصر ومقومات نجاحها التى تتمثل فى كل من: أعضاء هيئة التدريس، والمقررات، وطرق التدريس، والموارد التعليمية المتاحة"، لبناء كيان أمني يعرف تصدي الصعاب، وتحديات العمل الأمنى وبما يسمح بتكوين كوادر تلائم احتياجاته، والاهتمام بتطوير نظم وسياسات القبول والاستفادة مما تسفر عنه عمليات المتابعة والتقييم لهذه الإجراءات، عملاً على اختيار أفضل الطلاب من بين المتقدمين للالتحاق بالكلية، وتوفير مناخ دراسي ملائم للطالب يلبى طموحاته.

وتسعى كلية الشرطة إلى تحقيق جوده عالية في التعليم وإعداد طالب يحافظ على سلامة وطنة، وتأهل الطلاب للسفر في بعثات خارجية تمثل اسم مصر، رجال الشرطة هم أمن البلاد لا يهابو أي عدو لذلك تقوم الأكاديمية بإعداد الطلاب بشكل علمي وعملي بجدارة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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