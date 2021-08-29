ضبط مصنع تعبئة زيوت سيارات لعلامة تجارية دون ترخيص فى الإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط مصنع لتعبئة زيوت محركات السيارات لعلامة تجارية دون ترخيص.

جاء ذلك بناء على تعليمات من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المصانع والعلامات التجارية لحماية المستهلكين من التدليس و الغش التجارى.

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بشن حملة على نطاق الإدارة، نتج عنها ضبط مصنع بالكيلو ٢٣.٥ طريق إسكندرية القاهرة الصحراوى بمنطقة مرغم ويقوم بتعبئة زيوت محركات السيارات لشركات ذات علامات تجارية بدون ترخيص من الجهات المختصة ودون تفويض من هذه الشركات، وتعبئة زيوت محركات سيارات فى جراكن بدون بيانات وبدون تواريخ صلاحية على المنتج النهائي.

وتم التحفظ على ٣ براميل زيوت وزن البرميل ١٨٠ لتر إجمالي ٥٤٠ لتر منتهية الصلاحية، و١٠ جراكن بلاستيك وزن الجركن الواحد ٢٠ لترا بإجمالى ٢٠٠ لتر زيت مدون عليها علامة تجارية شهيرة بدون تفويض، و١٦ جركن بلاستيك أبيض اللون مدون عليها ماركة تجارية شهيرة بدون تفويض وزن الجركن الواحد ١٦ لترا بإجمالى ٢٥٦ لتر زيت.

كما تم ضبط ٦٠ كرتونة داخل كل كرتونة ٦ جراكن بلاستيك وزن الجركن الواحد ٥ لترات باجمالى ١٨٠٠ لتر، وزيت بدون اية بيانات او تواريخ صلاحية مدون عليها ماركة تجارية شهيرة بدون تفويض، وعدد ١٠٠٠ عبوة فارغة بلاستيك جاهزة للتعبئة وزن العبوة الواحدة ٢٠ لترا مدون عليها ماركة تجارية شهيرة بدون تفويض، ٢٠٠٠ عبوة فارغة بلاستيك جاهزة للتعبئة وزن العبوة ٥ لترات مدون عليها ماركة تجارية شهيرة بدون تفويض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.