الرئيس اليمنى يتوعد بإنهاء مشروع الحوثى فى بلاده

قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، إن ميليشيا الحوثي "ستدفع الثمن غاليًا، وستحاسب على كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين".

جاء ذلك في برقية عزاء بعثها هادي إلى أسر الضباط والصف والجنود، الذين قتلوا اليوم في عملية قصف قاعدة العند الجوية، بمحافظة لحج، جنوبي البلاد.

وأضاف هادي، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أن "معركة الشعب اليمني ضد بقايا الإمامة والمشروع الفارسي في اليمن، مستمرة وستكلل بالنصر عما قريب".

ووجه هادي، وزارتي الدفاع والصحة بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لجرحى العملية التي وصفها بـ"الإرهابية الغادرة".

وأشار إلى أن تضحيات الشعب لن تذهب سدى، وأن محاولة الميليشيا جر اليمن إلى الماضي، ستفشل وسيطوي الشعب صفحتها ويقيم دولته الاتحادية.

واستطرد الرئيس اليمني: "من يتخيل أنه سيكون بمنأى عن مشروع الموت الذي تقوده ميليشيا الحوثي، فهو واهم، وعلينا جميعًا في الصف الجمهوري أن نعي ذلك جيدًا، وأن نوجه سهامنا نحو هذا العدو".

وفي وقت سابق اليوم، أكد مصدر طبي مقتل 30 جنديًا وإصابة 40 آخرين في قصف صاروخي استهدف قاعدة العند الجوية التي تبعد عن مدينة عدن نحو 60 كيلومترًا، ولم يتبين الحوثيون هذا الهجوم حتى هذه اللحظة.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن الميليشيات الحوثية لا تؤمن بالسلام ولا تكترث للإنسان وتزج بالأطفال والأبرياء كوقود لحربهم فى اليمن، مواصلة لنهجها وسلوكها العدواني والتدميري فى اليمن، من خلال تدمير وتفخيخ المساكن وقصف المدنيين وزرع الألغام البرية والبحرية وزعزعة الملاحة واستقرار أمن المنطقة واستهداف الأعيان المدنية بالسعودية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اجتماع استثنائى عقده الرئيس اليمني، ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للوقوف على مجمل الأوضاع والتطورات على الساحة اليمنية بجوانبها السياسية والاقتصادية والميدانية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض جملة الإجراءات والتدابير المتخذة في مختلف الجوانب، ومنها ما يتصل بمعيشة وحياة المواطن خدميًا ومعيشيًا واجتماعيًا، وما اتُخذ من معالجات وتدابير عاجلة لتخفيف معاناة أبناء الشعب اليمنى في ظل الظروف الراهنة المترتبة على تداعيات التمرد والانقلاب للميليشيات الحوثية.

وأثنى الرئيس اليمنى على صمود المواطنين فى اليمن في مختلف المواقع والجبهات خلف الجيش الوطني ومقاومته الباسلة واجتراحه المآثر وتقديم التضحيات لنصرة وطنه ومستقبله لإرساء معالم وطن عادل وآمن ومستقر، مشيدًا بالانتصارات التي يحققها الجيش اليمنى في مختلف المواقع والجبهات في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من الميليشيات الحوثية.