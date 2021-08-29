شاب يطلق النار على مدرس فى الدقهلية

شهد مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية الأحد، مشاجرة أسفرت عن إصابة مدرس على يد شاب بنتيجة إطلاق عيار ناري من فرد خرطوش.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول كل من محمد.م.ال (29 سنة- بدون عمل)، مقيم منطقة الغصنة بندر المطرية، مصابا برش خرطوش بالقدم اليسرى أدى إلى تهتك بالكعب، وعبده.أ.ع. (46 سنة-مدرس)، مقيم قرية الحوتة دائرة مركز المنزلة مصابا بجرح قطعى بالرأس نتيجة رش.

وبانتقال الضباط والفحص تبين وجود خلافات بسبب الجيرة بين المصاب الثاني ومحمد.ال.ح. (هارب)، قام على إثرها الأخير بالاستعانة بالمصاب الأول والذى أطلق عيارا ناريا من فرد خرطوش بحوزته تجاه الثاني أحدث إصابته، وحال قيامه بإعادة تعمير السلاح بطلقة أخرى خرجت عن طريق الخطأ وأحدثت إصابته بنفسه.

بسؤال المصاب الثاني أيد ذات المضمون، واتهم المصاب الأول بإحداث إصابته، وبمواجهة المصاب الأول اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الهارب وبإرشاده تم ضبط السلاح الناري والتحفظ عليه.

جار ضبط المتهم الهارب، تحرر عن ذلك المحضر 6459 جنح مركز المنزلة، وجار العرض على النيابة العامة.