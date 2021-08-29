«التموين»: تغليظ العقوبات على السلع غير المدونة عليها الأسعار

أكد المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، تغليظ العقوبة على المحال التجارية أو المصانع التي لم تلتزم بقرار تدوين الأسعار على السلع والمنتجات، موضحًا أنها تصل إلى 500 جنيه بدلًا من 100 جنيه بحد أدنى، وألف جنيه بحد أقصى.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن القرار رقم 330 لسنة 2017 يحظر على كل نقاط العرض والبيع زيادة الأسعار عن السعر المعلن أو المدون بالفاتورة الضريبية كسعر استرشادي للمستهلك.

وأشار إلى أن قرار تدوين الأسعار ألزم التجار والمحال التجارية والسوبر ماركت بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، وذلك عن طريق كتابة السلعة على العبوات بسعر البيع للمستهلك على العبوة وإلزم التجار بوضع سعر بيع السلعة للمستهلك على الأرفف تحت كل منها بخط واضح أو على واجهة المحل.