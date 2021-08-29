الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: تغليظ العقوبات على السلع غير المدونة عليها الأسعار

منافذ سلعية
منافذ سلعية

أكد المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، تغليظ العقوبة على المحال التجارية أو المصانع التي لم تلتزم بقرار تدوين الأسعار على السلع والمنتجات، موضحًا أنها تصل إلى 500 جنيه بدلًا من 100 جنيه بحد أدنى، وألف جنيه بحد أقصى.    

وأضاف، لـ«الدستور»، أن القرار رقم 330 لسنة 2017 يحظر على كل نقاط العرض والبيع زيادة الأسعار عن السعر المعلن أو المدون بالفاتورة  الضريبية كسعر استرشادي للمستهلك.

وأشار إلى أن قرار تدوين الأسعار ألزم التجار والمحال التجارية والسوبر ماركت بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، وذلك عن طريق كتابة السلعة على العبوات بسعر البيع للمستهلك على العبوة وإلزم التجار بوضع سعر بيع السلعة  للمستهلك على الأرفف تحت كل منها بخط واضح أو على واجهة المحل.

التجارة الداخلية 500جنية المحال التجارية تغليظ العقوبات الحملات الرقابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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