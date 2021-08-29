الأحد 29 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طالب غرقا بمياه البحر المتوسط بشاطئ جمصة بالدقهلية

غرق
غرق

لقي طالب بالصف الأول الإعدادي، مصرعه غرقا بمياه البحر المتوسط بشاطئ مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، ووصل إلى مستشفى جمصة المركزي جثة هامدة، وبسؤال والده قرر أنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بمياه البحر، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، وتوفى غرقًا.

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة جمصة من مستشفى جمصة المركزي بوصول المدعو "محمد وليد على على" 12 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، ومقيم قرية "ميت عنتر" دائرة مركز طلخا، جثة هامدة "ادعاء حادث غرق"، بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جمصة وبالفحص وسؤال والده المدعو "وليد علي علي حسن الأشقر" 39 سنة، عامل، ومقيم بذات القرية قرر بأنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بمياه بحر مصيف جمصة، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، وتوفى غرقا ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/813 إداري قسم جمصة، وجار العرض على النيابة العامة.

الدقهلية جمصة جثة غرقا شاطئ البحر

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وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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