حملات رقابية على الأسواق والصيدليات للتأكد من انضباطها بالوادي الجديد

أعلن محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الأحد، عن تكثيف الحملات الرقابية للمرور علي الأسواق والصيدليات حفاظاً على صحة المواطنين

وقال المحافظ إن الحملات يشارك فيها مكتب حماية المستهلك ومديرية التموين وإدارة التفتيش الصيدلي، وهذه الحملات تتواصل فى المرور على الصيدليات بمدن وقري المحافظة، للتأكد من جودة وصلاحية الأدوية المعروضة، ومدى توافرها ومطابقتها للمواصفات، ولم تسفر الحملات عن ضبط أي مخالفات.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن الحملات في إطار جهود الدولة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا وحماية صحة المواطنين.

وشن مكتب حماية المستهلك بالوادي الجديد، بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي حملة مكثفة على الصيدليات بالمراكز الإدارية المختلفة بالمحافظة، وذلك للتأكد من انضباط سوق الدواء و جودة وصلاحية الأدوية والمستحضرات الطبية ومطابقتها للمواصفات والصلاحية ومحاربة الغش والاتجار في صحة المواطنين.

وأهاب المكتب الإقليمي لحماية المستهلك، المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات.