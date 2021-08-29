مركز جسور الثقافى ينظم ورش لفن الحكى والتمثيل المسرحى

ينظم مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر "ورشة حكى" متقدمة بالتعاون مع مسرح حدوتي المتنقل للحكي وعرائس الماريونيت، حيث تُقدم هذه الورشة للمتدربين السابقين في مشروع "بالحكي نكسر الحواجز"، ولمن لهم خبرة سابقة في فن الحكي ومن المقرر أن تكون الورشة على مدار 5 أيام بداية من الثالث والرابع من شهر سبتمبر القادم واليوم التاسع والعاشر من نفس الشهر على أن يكون نتاج الورشة فى الحادى عشر من شهر سبتمبر، وذلك فى كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

يعتبر فن الحكى من أقدم الفنون "السيرة الهلالية" "الزير سالم" "الف ليلة وليلة"، وشكل فن الحكي وأدواته يختلف من مكان لآخر ومن حالة لأخري، ومهما كان الاختلاف في طرق الحكي هتفضل الحكاية هي وسيلة اتصال ومشاركة نستخدمه بشكل يومي وعشوائي.

كما يعد المركز لورشة جرب واختار بالتعاون مع "مرتجل للفنون" لتجربة ورش مختلفة مثل التمثيل المسرحى والحكى والكوميديا ديلارتى (فيها يعيش الشخص ويمثل أشكال مختلفة من الشخصيات التى نتعامل معها يوميا) إذ تهدف هذه الورش لاكتشاف المشتركين لأنفسهم وما يناسبهم من فنون ومن المقرر أن تكون الورشة على مدار ثلاثة أيام السادس والثامن والحادى عشر من شهر سبتمبر القادم وذلك فى كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

الجدير بالذكر أن رؤية مركز جسور الثقافى هى بناء جسور المحبة بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم و خلفياتهم من خلال الفن، الموسيقى والثقافة إذ يستضيف مركز جسور حوالى 4 آلاف شخص سنوياً.

تتمثل أنشطة المركز فى أنشطة عروض فنية مثل موسيقى، مسرح، مسرح غنائي، عروض أفلام، عروض حكي، عروض أطفال. وورش عمل لمختلف أنواع الفنون مثل المسرح، التصوير، لغة إشارة، رسوم متحركه، خط عربي، نحت، رسم، أفلام قصيرة، موسيقى، تمثيل، تمثيل صامت، حكي وأيضا معارض فنية وندوات ومناقشات للكتب والروايات، التربية الواثقة، الكتب الفلسفية، النفسية.

ويشترك المركز مع مجموعة من رواد الفنون والثقافة فى نشاطه مثل مكتبة الإسكندرية، كورال القاهرة الاحتفالي، فرقة رباعي الأوتار، القوة الناعمة للإنتاج الفني، جمعية النور و الأمل، مبادرة حكي للأطفال، مبادرة حدوتي، علي صوتك، ذاتِك Digital museum of women، Cairo Collective Guitar مؤسسة حلم النور.