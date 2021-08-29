الأحد 29 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تُسيّر 72 رحلة لنقل 10 آلاف راكب غدًا

مصر للطيران
مصر للطيران

تُسيّر مصرللطيران، غدا الإثنين، ٧٢ رحلة جوية، بينها ٥٤ رحلة دولية إلى كل من: تورنتو، عمّان، دبي، جوبا، بغداد، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، ميلانو، روما، باريس، اسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، أبوظبي، موسكو، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل، و١٥ رحلة داخلية الى كل من: شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و٣ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ٩٧٦٨ راكبا.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات، وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

يذكر أن وزارة الطيران المدني أعلنت عن بدء تلقي اللقاح للموظفين الراغبين في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، يأتي ذلك في ضوء القرار الحكومي الصادر بمنع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى مقار عملهم.

وأوضحت وزارة الطيران، في منشور للعاملين، إن الحملة الطبية الوافدة من وزارة الصحة سوف تتواجد في مقار الوزارة.

وأشارت وزارة الطيران المدني إلى أن هناك شرطين لحصول الموظف على التطعيم، أولهما أن يكون المتقدم قد سجل على موقع وزارة الصحة والسكان، والثانى أن يكون لديه بطاقة الرقم القومي، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي وخطة الدولة لتطعيم الموظفين بالجهاز الإداري والمواطنين أيضا ضد فيروس كورونا.

الرحلات الجوية لمصر للطيران الداخلية والدولية غدا

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات الاستعلام

تنسيق الجامعات.. 90% «طب» و80% «هندسة» مع أماكن بالمرحلة الثانية

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 للاستعلام المباشر

بنسبة 62%.. بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الثلاثاء المقبل

السعودية تحدد لقاحات كورونا المعتمدة لدخول أراضيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة بغداد.. وقبضة الغرباء

عبدالوهاب داود

أن تكون كاتبًا فى أُمة لا تحب القراءة

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

صور

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل والبحرين يبحثان تعزيز التعاون في المجال الصحي

إسرائيل تسجل 7071 إصابة جديدة بكورونا

صلاة ودروس التوراة .. كيف أقام "بينيت" طقوس السبت فى واشنطن؟