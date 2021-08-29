الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لوجود أجسام غريبة ..

أوكيناوا اليابانية تعلق استخدام لقاح موديرنا

لقاح موديرنا
لقاح موديرنا

ذكرت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية، اليوم الأحد، أن محافظة أوكيناوا جنوب اليابان علقت التطعيم بلقاح موديرنا الأمريكي المضاد لفيروس كورونا بعد العثور على أجسام غريبة في شحنة أخرى من اللقاح.

وأوضحت الصحيفة - عبر موقعها الإلكتروني - أن طبيبا صيدليا يابانيا اكتشف وجود مواد سوداء في حقنة تحتوي على جرعة من اللقاح ليتبين وجود مواد وردية اللون في حقنة مختلفة مملوءة باللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية، أمس السبت، وفاة رجلين أخذ كل منهما جرعة من لقاح كوفيد-19 من شركة موديرنا، ويبلغ الرجلان 30 و38 عاما، لقيا حتفهما في غضون أيام من تلقي جرعتهما الثانية في 15 و22 أغسطس.

من جانبه، قال وزير الصحة الياباني تامورا نوريهيسا، إن الخبراء سيقيمون ظروف حدوث حالتي الوفاة، وما إذا هناك علاقة سببية بين اللقاح والوفاة، مشيرا إلى أن الجرعات التي حصل عليها الشخصان لم تكن من بين تلك التي عثر بداخلها على مواد غريبة مؤخرا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا،  وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس المميت كورونا المستجد "كوفيد-19" في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
 

طوكيو لقاح موديرنا أوكيناوا اليابانية اليابان كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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