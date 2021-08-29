الأحد 29 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع وإزالة 160 حالة إشغال متنوعة ببني سويف

إزالة إشغال
إزالة إشغال

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، على استمرار تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقا للقانون، وحفاظا على الرقعة الزراعية، واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير بشأن نتائج الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات التي نفذتها "صباح اليوم" الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة اللواء وليد البيلي، وبإشراف علاء الصغير نائب رئيس المدينة، وبحضور المقدم مصطفى أحمد بشرطة المرافق، ومحمد عبدالله رئيس المنطقة الخامسة ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة 160 حالة إشغال متنوعة بعدد من الشوارع والميادين والمناطق بمدينة بني سويف العاصمة، والتي شملت:  كراسي خشب، وتعديات على الأرصفة، وتندات قماش، واستاندات وبروز، وتم التحفظ على الإشغالات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

بني سويف تعديات حملات إزالة إشغالات شرطة المرافق الأراضي الزراعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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