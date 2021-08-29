«كونوا مستعدين».. العظة الأحدث لأسقف هولندا في قداس الأحد

ترأس الأنبا أرساني، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بهولندا، صباح اليوم الأحد، صلوات القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس والقديسة العفيفة دميانة بمدينة أوترخت.

وشارك بالحضور في صلوات القداس القس يوحنا مكسيموس، كاهن الكنيسة وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

وألقى أسقف هولندا عظة روحية بعنوان “كونوا مستعدين”، تحدث خلالها عن ضرورة الإستعداد للحياة الأبدية من خلال عمل الإنسان وحياته على الأرض.

وتواصل كنائس وإيبارشيات المهجر استعداداتها، للاحتفال بعيد النيروز (رأس السنة القبطية)، من خلال إقامة احتفالات بهذه المناسبة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة.

عيد النيروز

يوافق عيد النيروز أو رأس السنة المصرية القديمة، أول يوم في السنة الزراعية الجديدة، وأصل الكلمة من اللغة القبطية القديمة.

وارتبط عيد النيروز عند الأقباط والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعصر الشهداء، وذلك بالتزامن مع عصر الإمبراطور الروماني دقلديانوس-الذي يعد أقسى عصور الاضطهاد ضد المسيحية، وفي هذا العصر احتفظ المصريين بمواقيت وشهور سنينهم التي يعتمد الفلاح عليها في الزراعة، مع تغيير عداد السنين وتصفيره وجعله السنة الأولى لحكم دقلديانوس، والذي يوافق عام 282 ميلادية، مقابل العام القبطي الأول.

ويوزاي عام 4525 توتية أي بالتقويم الفرعوني، ومن هنا ارتبط النيروز بعيد الشهداء عند المسيحيين. وكان في تلك الأيام يخرج المسيحيون إلى الأماكن التي دفنوا فيها أجساد الشهداء مخبأة ليذكروهم.

وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد النيروز “رأس السنة القبطية ” يوم 11 سبتمبر من كل عام، وتنظم الكنائس صلوات قداسات واحتفالات لهذه المناسبة.