أعراض كورونا دلتا.. والفئات الأكثر عرضة للإصابة

نستعرض معكم أهم أعراض كورونا دلتا، بسبب زيادة التخوفات من إنتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة الموجة الرابعة منه، حيث بدأ ملايين المواطنين فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتعرف على أعراض كورونا دلتا للحفاظ على صحتهم وخاصة الأطفال منهم التى تزداد نسبة الإصابة به عن البالغين.

تعرف على أعراض كورونا دلتا

زادت بشكل مكثف خلال الساعات الأخيرة عمليات البحث والاستعلام عن أعراض كورونا دلتا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت ومحركات البحث والمواقع الطبية، نتيجة لتحور الفيروس وانتشاره مما يجعلها مختلفة عن أراض كورونا العادية .

الإصابة بالصداع والتهاب الحلق اصبحت اهم اعراض كورونا دلتا لدى كثير من المرضى بديلا عن الأعراض التقليدية لكورونا ومنها السعال والحمى مع ظهور حالات محدودة مصابة بسيلان الأنف، وهو ما يشير الى تطور الأعراض المصاحبة للمرض واختلاف اعراض كورونا دلتا عن كورونا العادية.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا دلتا

اعراض كورونا دلتا تصيب الشباب فى الغالب ويمثلون الفئة الاعلى من المصابين بأعراض كورونا دلتا بعد ارتفاع نسبة التطعيم لكبار السن ، كما ان الإصابة بسيلان الأنف والتهاب الحلق قد تكون من أعراض كورونا دلتا ،رغم اختلاف أعراض المرض بين الفئات العمرية، والتي تتمثل في أعراض ظاهرة منها فقدان التذوق وحاسة الشم والصداع والتعب من اقل مجهود والإسهال والقيء والغثيان والطفح الجلدي التى تكون بداية لأعراض كورونا دلتا.

أبرز أعراض كورونا دلتا

الإصابة بالصداع أصبحت أهم أعراض كورونا دلتا حسب الكثير من الدراسات بجانب التهاب الحلق وسيلان الأنف الذي يصيب البالغين فى الأساس، بينما تقل أعراض مثل البثور الجلدية والأمعاء وتتركز الأعراض في منطقة الرأس والأنف .

أعراض كورونا دلتا عند الأطفال

تتمثل أهم أعراض كورونا دلتا عند الاطفال فى الاجهاد الشديد والسعال والحمى مع ظهور اعراض مثل الطفح الجلدي بصورة اقل.