القبض على 85 متهمًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة عددا من الحملات المكبرة على بؤر إجرامية بمختلف المناطق ونجحت في إلقاء القبض على 85 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة عن ضبط 75 متهمًا من بينهم 70 تعاطي عثر بحوزتهم على 5 فرش حشيش و945 تذكرة من مخدر الهيروين و2141 قرص مخدر و3 كيلو جرام من مخدر الأستروكس و3 كيلو جرام الشادو و2 كيلو جرام بانجو و3 كيلو جرام بودر.

كما تم ضبط 10 متهمين عثر بحوزتهم على 4 فرد محلى الصنع 12 مم و3 بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم و4 طبنجة عيار 9 ملم و412 طلقة مختلفة الأعيرة.

تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.