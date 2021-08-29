الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4 «ديلرات» بمحيط دور الأيتام في أكتوبر

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية ضد مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، حيث شنت حملات أمنية مكثفة بمحيط دور رعاية الأيتام بالجيزة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة وإحباط المحاولات غير المشروعة لتلك العناصر الإجرامية للإضرار بالمجتمع المصري، وفي إطار الإجراءات الأمنية التي اعتمدتها جميع القطاعات الشرطية لحفظ أمن المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام بعض العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين محيط دور رعاية الأيتام بدائرة قسمي شرطة (أول وثان أكتوبر) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة حملات أمنية مُكبرة لاستهدافهم، حيث أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 4 متهمين لهم معلومات جنائية وبحوزتهم 2 فرد محلي وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكميات من المواد المخدرة ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي.

ولاقت تلك الحملة استحسان ورضا المواطنين وجار استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

وزارة الداخلية المعمل الجنائي دور رعاية الأيتام تعاطي المخدرات قانون العقوبات متعاطي المخدرات الاتجار في المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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