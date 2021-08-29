ارتفاع عدد المتوفين بسقوط سيارة في ترعة المريوطية

ارتفع عدد المتوفين في حادث سقوط سيارة بترعة المريوطية إلى شخصين عقب وفاة أحد المصابين داخل المستشفى متأثراً بإصابته.

وكان شخص قد لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران في سقوط سيارة بترعة المريوطية بدائرة البدرشين جنوب الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بلاغا أفاد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بدائرة مركز البدرشين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلي موقع البلاغ، انتشلت قوات الإنقاذ السيارة من داخل ترعة المريوطية.

نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 2 آخرين وتهشم السيارة، وشرحت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة وانحرافها في الطريق حتى سقوطها في المياه.

تم نقل المصاب للمستشفى والجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.