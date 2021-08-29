الأحد 29 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عهد جديد لـ«نظافة القاهرة».. والمحافظ: لم نسمح بأي أخطاء

وزير التنمية ومحافظ
وزير التنمية ومحافظ القاهرة مع مسئول شركات النظافة

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، خلال اجتماعه بمسؤولي شركات النظافة الجدد، أن الدولة تعمل على بدء منظومة نظافة جديدة للحصول على رضا المواطنين، ولن يسمح فيها بالأخطاء أو التعلل بسلوكيات المواطنين أو القبول بالمتاح، خصوصاً أنَّ الدولة وفرت جميع الإمكانيات المالية للشركتين وهيئة النظافة والتجميل وتنتظر تغييراً جذرياً في مستوى النظافة يضاهي العواصم المماثلة أو يفوقها.

وشدد على أن القيادة السياسية لن تقبل أي تقصير في مستوى النظافة بالعاصمة خلال الفترة المقبلة لأنها تهدف في المقام الأول إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

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وزير التنمية ومحافظ القاهرة مع مسئول شركات النظافة

وأشار إلى أنَّ منظومة النظافة بالعاصمة تلقى اهتماماً كبيراً ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية وشهدت دعمًا كبيرًا من رئيس مجلس الوزراء وكل أجهزة الدولة لتمكين المحافظة من أداء دورها المنوط بها.

ووجه محافظ القاهرة الشكر لوزير التنمية المحلية على الجهد الذى بذله في التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لبدء المنظومة الجديدة بالقاهرة، كما قام بتوفير كل الإمكانيات رغم أن المسؤولية تقع في المقام الأول على عاتق المحافظة في هذا الملف لكن الجميع يعمل باعتباره شريكاً في تنفيذ مهمة وطنية تعمل فيها الدولة والشركات كمنظومة واحدة تهدف إلى تقديم خدمة أفضل لمواطني العاصمة.

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وزير التنمية ومحافظ القاهرة مع مسئول شركات النظافة

وأكد عبدالعال أن المحافظة ستعمل على تذليل كل العقبات وتوفير جميع الوسائل المساعدة لشركات النظافة الجديدة لإنجاح المنظومة، مشيراً إلى أهمية أنّ يشعر المواطن باختلاف في مستوى النظافة سواء في الشارع أو في الجمع السكني المنتظم.

وأضاف محافظ القاهرة أنه لن يُقبل من الشركات إلا أعلى معايير النظافة فى الشارع لأن المواطن يرغب في أن يرى ناتج ما أنفقته الدولة على هذا الملف على أرض الواقع.

وأكد محافظ القاهرة وجود جهات مستقلة لمتابعة ورصد المقصرين لمحاسبتهم مطالبًا بإحداث طفرة فى النظافة والجمع السكني والاهتمام بالشوارع والكنس اليومي ورفع الأتربة حيث ستقابل أي شكوى من المواطن بإجراء فوري حاسم ضد المقصر.

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وزير التنمية ومحافظ القاهرة مع مسئول شركات النظافة

وشدد اللواء خالد عبدالعال على أهمية التعاون والتنسيق الجيد بين المحافظة وشركتي «أنفيرو ماستر» و«ارتقاء» لتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع بما يحقق رضا المواطن عن تلك الخدمة المهمة وتشعره بوجود إنجاز في هذا الملف، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد وتنظيم العمل والمتابعة المستمرة للحصول على رضا المواطنين.

وطالب محافظ القاهرة مسؤولي الشركتين وهيئة النظافة بانتقاء المتعهدين الجادين لأنهم أساس نجاح المنظومة، مشددًا على ضرورة متابعة عملهم في الجمع السكني أو توريد العمالة بمنتهى الدقة لأنهم يتقاضون أموالاً ولا بد أن يقدموا مقابلها خدمة متميزة للمواطنين مع فسخ عقد أي متعهد لا يلتزم بالعمل على الفور.

وطالب المحافظ بتعاون الشركتين والهيئة مع المجتمع المدني لدعم منظومة النظافة الجديدة خاصة في مجال توعية المواطنين بأهميتها ومشاركة الشباب في القيام بهذا الدور.

وخلال الاجتماع استمع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة إلى شرح تفصيلي من الشركتين حول الإجراءات التي تم القيام بها على أرض الواقع في المنطقتين وإجراءات تسليم وتسلم الأحياء التي سيعملون بها من هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة وكذا المعدات والآلات والسيارات التي تم استيرادها من الخارج وشرائها من السوق المصري خاصة المكانس والمكابس الآلية واليدوية، بالإضافة إلى المعدات التي قاموا بتأجيرها من الهيئة والجراجات الفرعية طبقاً للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين وخطط التشغيل.

كما استمع شعراوي وعبدالعال إلى ما قامت به كل شركة من إجراءات تعيين عدد من العمال و

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وزير التنمية ومحافظ القاهرة مع مسئول شركات النظافة

الموظفين في مختلف التخصصات من مديرين ومشرفين ومهنيين وإداريين وفنيين وغيرها.

كما استعرض مسؤولو الشركات الإجراءات التي قاموا بها على أرض الواقع والتعاون مع متعهدي النظافة، وأكدوا التزامهم بالخطة الزمنية الخاصة بتسلم كل حي من هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، كما شددوا على رغبتهم في إعطاء صورة جيدة لشركات القطاع الخاص المصرية العاملة في مجال النظافة وإحداث تغيير حقيقي أمام المواطنين في العاصمة، وتعهدوا على بذل أقصى الجهود ليشعر المواطن في المنطقتين الشرقية والغربية بوجود تغيير حقيقي في مستوى النظافة.

منظومة النظافة منظومة النظافة الجديدة مظومة نظافة القاهرة محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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