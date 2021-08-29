تحصين 219 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم السبت، 219 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة والذي يبلغ 266554 حيوان، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة ، لافتا أن حملات الطب البيطرى تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

وأكد “ أنور” على مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، وتقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التى استهدفت تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

كما قامت مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور، وكيل الوزارة، بتنفيذ قافلة بيطرية علاجية بالمجان بقرية ميت كفر الجنيدي، بمركز زفتى، وتم علاج ٧٣٦ حيوان بعد قيام أطباء المديرية وإدارة زفتى البيطرية بفحص الحيوانات، وتقديم العلاج المناسب لها مع استخدام أجهزة السونار، و تم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية.

كما تم فحص بعض الطيور وإعطاء علاجًا لعدد ٢٩٠٠ طائر. جاء ذلك بناءَ على توجيهات الدكتور طارق راشد، محافظ الغربية أنه تم تنفيذ عدد ١٨ قافلة من إجمالي ٥٤ قافلة سيتم تدشينها، وجاري استكمال باقي القوافل العلاجية البيطرية وعددها ٣٦ قافلة لخدمة قرى مركز ومدينة زفتى.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ أعمال القوافل العلاجية البيطرية المجانية خاصة بمركز ومدينة زفتى، والذي يتم به تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وتنفيذا لتعليمات وزير الزراعة السيد القصير، واستصلاح الأراضي والدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، والدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.