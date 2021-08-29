الأحد 29 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان يطالب باستبدال قوات إثيوبيا فى حفظ السلام بقوات بنجلاديش

قوات إثيوبيا فى حفظ
قوات إثيوبيا فى حفظ السلام

طالبت حكومة السودان، باستبدال قوات إثيوبيا المشاركة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام إلى منطقة أبيي "يونيسفا" بقوات بنجلاديش.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، جعلت حكومة السودان بنجلاديش للمساهمة في بعثة الأمم المتحدة إلى منطقة أبيي "يونيسفا"، ضمن القوات البديلة عن القوات الإثيوبية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي بنظيرها البنغالي أبو الكلام عبد المؤمن، على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى جوبا.

وأشادت الوزيرة الصادق المهدي، بجهود بنجلاديش في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام خلال ثلاثة عقود من الخدمة والتضحية.

وأعربت عن أملها في نقل التجربة والحصول على فرص تدريب بأكاديميتها في مجال حفظ السلام خاصة بعد طلب الأمم المتحدة من السودان المشاركة في بعثات حفظ السلام كأحد البلدان التي تعمل على الاستقرار الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى تجارب بنغلاديش الناجحة في عمليات التنمية وتمويل الفقراء.

وجددت الوزيرة حرص السودان على التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب.

كما أطلعت الوزيرة نظيرها خلال اللقاء على الجهود التي يبذلها السودان في حفظ السلام والاستقرار في المنطقة، وحرصه على إنفاذ الاتفاقية المنشطة في جنوب السودان كضامن لها، وجددت موقف السودان في إيجاد صيغة اتفاق ملزم حول سد النهضة بما يحفظ حقوق كل الأطراف.

من جانبه، أعرب وزير خارجية بنجلاديش عن ثقته في السودان وإمكاناته الحقيقية للإسهام في فض النزاعات وحفظ السلام في المحيطين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى العلاقات الثنائية بين البلدين التي تجعلهما في تنسيق مستمر في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا حرص بلاده على احتواء النزاعات بالحوار والتعاون بين الأطراف كافة، وأن بنغلاديش لديها تجربة في عمليات حفظ السلام وعلى استعداد لمشاركة السودان هذه التجربة والاستفادة المتبادلة

 

حكومة السودان قوات إثيوبيا الامم المتحدة حفظ السلام قوات بنجلاديش يونيسفا وكالة الأنباء السودانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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