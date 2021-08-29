مقترح «فرنسى بريطانى» فى جلسة طارئة لمجلس الأمن لإعلان منطقة آمنة فى كابول

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وبريطانيا ستطرحان مشروع قانون في جلسة طارئة لمجلس الأمن حول أفغانستان يوم الاثنين، يقترح إعلان منطقة آمنة في كابول.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" ستنشر الأحد: "مشروع القانون الذي نقترحه يهدف إلى تحديد منطقة آمنة في كابول تحت سلطة الأمم المتحدة، لتجمّع الراغبين في مغادرة أفغانستان واستمرار العمليات الإنسانية عبرها".

وسيعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتماعا حول أفغانستان مع مندوبي روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن.



وفي سياق متصل، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان زامير كابولوف، إن موسكو تخشى أن يؤدي الضغط الغربي على طالبان إلى "تطرف" الحركة.



وأضاف كابولوف - في تصريح له - "أنه إذا قرر الغرب في المقام الأول، و بشكل عام ما يسمى بالمجتمع الدولي عزل طالبان و الضغط عليهم، ففي هذه الحالة أخشى أن يؤدي ذلك إلى تطرف الحركة نفسها".



من جانبه، قال السفير الروسي لدى كابول دميتري جيرنوف إن " الدول الغربية لم تناقش مع روسيا إمكانية الاعتراف بطالبان، حكومة شرعية في أفغانستان".

وعلى صعيد آخر، سجلت السلطات الصحة الروسية 19 ألفا و492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى ستة ملايين و863 ألفا و541 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار كورونا- في بيان - أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في مختلف المناطق المكونة للاتحاد الروسي والبالغ عددها 85 منطقة، مشيرا إلى أن 1300 إصابة من الإصابات الجديدة (بنسبة 6.7% من المصابين الجدد) كانت دون أعراض سريرية.

وأوضح البيان أنه جرى تسجيل 799 حالة وفاة بالفيروس التاجي (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 180 ألفا و840 شخصا.