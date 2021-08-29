فوائد فاكهة «الجير الإسبانى»

تكتظ الطبيعة بالكثير من الفاكهة والأطعمة الصحية، التي تساهم بشكل كبير في تحسين الحالة الصحية وتعزيز مناعة الجسم.

وفي التقرير التالي سلط الأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبي، الضوء على أد اندر الفواكه على وجه الأرض، يُعرف باسم "الجير الإسباني".

الجير الإسباني، فاكهة صغيرة جدًا، بنفس حجم ثمرة الزيتون، لها لون خارجي أخضر، من الداخل يشبه الحشو مثل "الهلام" والمذاق الجيد.

بسبب مذاقه، يمكن تناول الجير الإسباني كما هو أو تحويله إلى عصير ومربى وحلويات مختلفة، ففي بعض الأحيان يمكن استخدامه أيضًا في الطهي، لا سيما في صنع بعض الصلصات.

يعتبر الجير الإسباني مصدرًا ممتازًا لفيتامين C الذي كما يعلم الجميع مفيد للبشرة وجهاز المناعة وصحة الفم، بالإضافة إلى انها تحتوي على فيتامين أ والكالسيوم.

تعزيز جهاز المناعة:

بفضل الكميات الهائلة من فيتامين C الموجودة، ليس من المفاجئ حقًا أن يساعد التضمين المنتظم للجير الإسباني في النظام الغذائي في حمايتك من العدوى المختلفة مثل نزلات البرد والأنفلونزا.

يحافظ على البشرة:

هناك عدة أسباب تجعل من الجير الإسباني عامل صيانة رائعًا للبشرة الجميلة والشابة، بفضل فيتامين سي، فهو أحد مضادات الأكسدة التي تحيد الجذور الحرة التي تجعل الجلد يشيخ بمعدل أسرع بكثير.

يجنب مشاكل اللثة:

فيتامين ج مهم أيضًا للحفاظ على صحة اللثة، وهو ضروري للحفاظ على الأسنان في حالة جيدة، فمن المشاكل التي قد تواجهها إذا فشلت في الحصول على ما يكفي من فيتامين سي هو مشاكل اللثة.

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب:

هل تعلم أن شيئًا بسيطًا مثل تناول الجير الإسباني بشكل منتظم قد يساعد في حمايتك من الإصابة بأمراض القلب؟ ذلك لأن مضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة الاستوائية تساعد على خفض الكولسترول السيئ وضغط الدم.

يعزز الهضم الجيد:

تعتبر الألياف الموجودة في الجير الإسباني أمرًا حيويًا للهضم الصحي، وهو أمر مهم إذا كنت ترغب في التأكد من أن جسمك يتمتع بجميع العناصر الغذائية الأساسية في الطعام الذي تتناوله.

يساعد في تقليل الوزن الزائد:

تناول الجير الإسباني في كثير من الأحيان، يساعد في التخلص من السعرات الحرارية الزائدة، بالإضافة إلى أنه يساهم في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم.

يكافح الحرمان من النوم:

أخيرًا وليس آخرًا، الاستهلاك المنتظم للجير الإسباني مفيد لمن يعاني من الأرق، وهذا بسبب وجود "التربتوفان" في الفاكهة المذكورة، فهو نوع من الأحماض الأمينة، التي يساعد على تعزيز النوم الجيد ليلاً.