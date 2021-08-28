54 وفاة و6860 إصابة جديدة بكورونا المستجد في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم، عن تسجيل 6 آلاف و860 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و524 ألفًا و292 حالة.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن البيانات الصادرة عن الوزارة، فقد ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 129 ألفًا و56 حالة وفاة بعد تسجيل 54 وفاة جديدة خلال أمس.

وأشارت البيانات إلى أن حالات التعافي في البلاد بلغت أربعة ملايين و255 ألفًا و808 متعافين.