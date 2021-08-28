تدريب القيادات على تقديم المشورة لمناهضة تشوية الأعضاء التناسلية للإناث

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس يسعي دائمًا لتفعيل تعديلات القانون رقم 10 لسنة 2021 الخاص بتغليظ العقوبات على جرائم ختان الإناث الذي يعد انتصارًا كبيرًا لحقوق فتياتنا وخطوة هامة لسد الثغرات وغلق أبواب التجاوز والإفلات من العقاب لكل من يقدم علي تنفيذ جريمة مجتمعية صارخة ضد حقوق أطفالنا وسيسهم هذه القانون كثيرا في كسر حاجز الصمت ضد هذه الجريمة التي تنتهك حقوق الطفلة وكرامتها الإنسانية، مؤكدة أنه لزامًا علينا توحيد الجهود للتصدي لتلك الجريمة والقضاء على التشوهات النفسية والجسدية التي تلحق بفتياتنا.

ورشة عمل

في هذا الإطار، نفذ برنامج القضاء علي تشوية الأعضاء التناسلية للإناث التابع للمجلس وبالتعاون مع هيئة يونيسف ورشة عمل للقيادات الطبيعية بقريتي طنسا والفنت بمحافظة بني سويف خلال الفترة من 24 الي 26 أغسطس الجاري بحضور القيادت الطبيعة والعمد والقيادات النسائية وممثلي وزارة الأوقاف والمديريات الصحية والجمعيات الأهلية وأعضاء لجان حماية الطفولة، ومدير فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظة وذلك بهدف رفع الوعي بمخاطر هذه الممارسة الضارة والتوعية بآليات رصد الحالات والتشبيك مع منظومة نجدة الطفل التابعة للمجلس؛ للحد من هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الفتيات إضافة إلى التعرف علي كيفية صياغة رسائل التوعية وتقديم المشورة السليمة واساليب حل المشكلات داخل القري المستهدفة والتابعة لبرنامج حياة كريمه، ونشر الوعى حول الرسائل القانونية المتعلقة ببنود القانون رقم ١٠ لعام ٢٠٢١ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.

ورشة عمل

وناشد الأمين العام للمجلس المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك الجرائم من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي الإدارة العامة لنجدة الطفل من خلال الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو تقديم المشورة من خلال وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري ، ومن خلال تطبيق الواتس اب على الأرقام التالية 01102121600 أو 01016609579 أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو عبر خاصية الرسائل على صفحة المجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.