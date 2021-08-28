السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: الكشف المبكر على سرطان الثدي سيساعد في العلاج بشكل أسرع

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الكشف المبكر على سرطان الثدي سيساعد في العلاج بشكل أسرع، لافتة إلى أهمية زيارة السيدات لأقرب وحدة صحية للاستفادة من خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

أضافت فى إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الكشف المبكر على أورام الثدي، التوعية بسرطان الثدي وطرق الوقاية منه، والكشف على الضغط والسكر والسمنة، والتوعية بالصحة الإنجابية

أكدت أن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظار المترددين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، ويمكن معرفة مكان العيادة الأقرب خلال تطبيق صحة مصر.

وأعلنت وزارة الصحة إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي "تحت شعار "100 مليون صحة"؛ لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقاعدة بيانات 100 مليون صحة بارتفاع في نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

أوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها والذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة.

وقالت الوزارة إن الخدمات المقدمة بالمبادرة تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة (سكر، ضغط الدم، قلب)، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لمرضى الأمراض المزمنة، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة.

وتابعت أنه في حالة التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة يتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي العلاج بشكل دوري بالمجان من خلال "كارت المتابعة"، لافتًا إلى أن العمل بالمبادرة مستمر طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

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الصحة الكشف المبكر سرطان الثدي وحدة صحية مبادرة رئيس الجمهورية دعم صحة المرأة أورام الثدي

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وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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