السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عمرو القطامي: رسائل الرئيس في قمة بغداد واضحة وحاسمة

عمرو القطامي عضو
عمرو القطامي عضو مجلس النواب،

قال عمرو القطامي عضو مجلس النواب، إن الرسائل التي وجهتها مصر للشعب العراقي خلال مؤتمر قمة بغداد، للتعاون والشراكة في منتهى القوة والفعالية والحسم، مشيرا إلى ما قاله الرئيس السيسي بضرورة العمل على بناء العراق واحترام سيادته، موضحا أن مصر مع العراق في مواجهة الإرهاب والتحديات وترفض كافة التدخلات الخارجية على أرضه.

وأضاف «القطامي» في تصريحات له اليوم أن رسائل الرئيس السيسي، عبر قمة بغداد حاسمة وواضحة في رفض الإرهاب والحفاظ على استقلال العراق واحترام سيادته، وهى رسائل تتعدى العراق إلى الكثير من القوى الإقليمية التي تعبث في بغداد ولا تريد استقرارًا للعراق.

وشدد عضو مجلس النواب، على الأهمية الكبيرة لمشاركة الرئيس السيسي في قمة بغداد، باعتبارها رسالة بالتضامن المصري الكامل مع العراق من جهة، وتأكيد على العلاقات الوثيقة والتاريخية مع بغداد من جهة أخرى.

وأضاف أن إعلان الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص التام على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، ومساندته، وهو ما يؤكد أن مصر تتصرف نحو العراق بمسؤولية كاملة، وتود النهوض التام له

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القاهرة - بغداد

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