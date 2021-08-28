السيطرة على حريق محل لبيع المنسوجات والمراتب فى الإسكندرية

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية في إخماد حريق اندلع، مساء اليوم السبت، بمحل لبيع المنسوجات والمراتب بمنطقة السيوف، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بنشوب حريق بأحد المحال التجارية بشارع أمين معقد بمنطقة السيوف بحي المنتزه أول.

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع الحريق، وتبين نشوب حريق بمحل لبيع المنسوجات والمراتب بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، دون حدوث أي إصابات.

جرت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة وباقي طوابق العقار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

ـ كيفية الوقاية من الحرائق

ونرصد في التقرير التالى أهم إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربائى:-

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار.

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى تنجم عنها الحرائق.

11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.