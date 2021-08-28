السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بينها تساقط الشعر والأرق .. علامات تدل على إصابتك بكورونا من قبل

علامات تدل على إصابتك
علامات تدل على إصابتك بكورونا

تشير الدراسات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، أنه إذا كنت قد أصبت بالفيروس من قبل فهذا لا يعني أنك محصن ضده تلقائيًا، ومن المحزن معرفة  أنك تعاني من أعراض تستمر أكثر من عام ، وربما مدى الحياة.

التعب أو ضعف العضلات

كان الإرهاق أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها شيوعًا لدى مرضى فيروس كورونا المستجد، ومن المحتمل أن يصل الأمر  لمدة تصل إلى 4 سنوات، وفقا لموقع eat this 

 صعوبات النوم


أبلغ المتعافون من الفيروس عن أرق وصعوبات في النوم استمرت إلي شهور بعد الشفاء، حيث  يكون لفيروس كورونا تأثير عصبي طويل الأمد على الناجين منه ، ويظهر أحيانًا على شكل أرق.

 

تساقط شعر


تساقط الشعر هي مشكلة أخري يخلفها الإصابة بالفيروس،  وسبق وأعلنت الممثلة أليسا ميلانو أنها  فقدت بعض شعرها نتيجة لعدوى فيروس كورونا المستجد، وقالت على إنستغرام: "أردت فقط أن أريكم كمية الشعر الذي يتساقط من رأسي نتيجة للإصابة بالفيروس" وتوسلت متابعيها أن يأخذوا الأمر على محمل الجد، ويتبعوا إجراءات مكافحة العدوي.

اضطراب الرائحة

 

تعتبر اضطرابات الشم أو فقدان حاسة الشم تمامًا علامة علي إصابتك بفيروس كورونا المستجد من قبل، ما قد لا تعرفه هو أنها يمكن أن تستمر لأكثر من عام، وتسمي هذه الحالة بإسم  تشوه الرائحة، ووفقا للدراسات فإن 87.4 ٪ من المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا لديهم عرض واحد مستمر على الأقل مع فقدان الرائحة بينهم، ومع ذلك، فقد اكتشفت التقارير الحديثة أن عددًا من المرضى الذين يعانون من فقدان حاسة الشم استعادوا رائحتهم، ولكن من المدهش أن الرائحة هذه المرة كانت مشوهة. 


حيث تحولت الرائحة السحرية للقهوة إلى كابوس وبدت  نفاذة مثل البنزين وتحولت الأطباق المفضلة إلى رائحة أشبه برائحة الطعام الفاسد أو القمامة ، مما يؤثر بشكل غير مقصود على المذاق، ويصبح الطعام غير مستساغ تقريبًا.


الخفقان

 

بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بـفيروس كورونا المستجد يمكن أن تؤدي مشاكل القلب المزمنة التي تعقب الإصابة بالفيروس  إلى تعقيد شفائهم.
ويلازم البعض الشعور بخفقان القلب والدوخة وألم الصدر وضيق .

آلام في المفاصل


يمكن أن يطاردك الألم  في مفاصلك ، ورأسك ، ورقبتك ، وصدرك ، وفي أي مكان في جسدك  بعد الإصابة بالفسروس.
يعاني بعض الأشخاص من مجموعة من الأعراض الجديدة أو المستمرة التي يمكن أن تستمر لأسابيع أو شهور بعد الإصابة الأولى بالفيروس.

انخفاض  الشهية

فقدان الشهية إلى جانب الحمى يميل إلى أن يكون علامة على حالة خفيفة من الإصابة بالفيروس،  في حين أن الأشخاص الذين يعانون من الحالات الأكثر شدة سيعانون من فقدان الشهية إلى جانب الارتباك ، أو يتجمعون مع ضيق في التنفس وإسهال وآلام في البطن .

القلق أو الاكتئاب

أبلغ بعض المرضى عن مظاهر عصبية مستمرة وأخري أكثر اعتدالًا بعد الشفاء من الفيروس مثل الصداع ، ونقص حاسة الشم ، ونقص الوزن ، والتعب ، بالإضافة إلي  اضطرابات النوم ، والألم ، والضعف الإدراكي.

فيروس كورونا الآثار الجانبية لفيروس كورونا أعراض ما بعد كورونا كورونا وفقدان حاسة الشم كورونا وتساقط الشعر كورونا وإنخفاض الشهية كورونا والأرق كورونا وضعف العضلات

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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