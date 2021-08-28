زيادة الرحلات الجوية المتجهة من القاهرة إلى المدن الداخلية

تشهد الرحلات الجوية الداخلية المتجهة من مطار القاهرة إلى المدن السياحية المصرية خلال الآونة الأخيرة عبر مختلف شركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة، تزامنًا مع قرب حلول الفصل الشتوي والمتوقع أن يشهد كثافة هائلة في معدلات التشغيل مختلف الجنسيات، صرحت بذلك مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي.

أضافت المصادر، لـ" الدستور"، أن صالتى السفر والوصول الداخلية بمطار القاهرة تشهد انطلاق قرابة من 20 رحلة جوية لمختلف المطارات السياحية لنقل ما يقرب من 18 ألف راكب بمختلف الجنسيات عبر شركات الطيران الوطنية والخاصة في ظل حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية .

أشارت المصادر إلى أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلف الجنسيات بين القاهرة والمطارات السياحية مع حلول الفصل الشتوي، خاصة مع عودة استئناف الرحلات الجوية السياحية الروسية إلى مطارى الغردقة وشرم الشيخ الدوليين الفترة المالية، وقرب وصول رحلات سياحية أجنبية مختلفة الجنسيات لأول مرة الى المنتجعات المصرية.

أوضحت المصادر أن وزارة الطيران تبدي اهتمامًا كبيرًا في زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية والداخلية الوافدة والمتنقلة بين المدن المصرية، رغم الظروف الصحية الصعبة التي تجتاح العالم جراء استمرار وانتشار وتفشي فيروس كورونا.

وتابعت المصادر أن الحركة الجوية والركابية بمطار القاهرة الدولي تشهد حاليًا زيادة ملحوظة بمرحلتى السفر والوصول الدولية والداخلية مختلف الجنسيات، خاصة الجنسيات ذات الأصول العربية\، حيث تم تشديد الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية ووسائل الحماية الطبية لضمان سلامة المسافرين واطقم الطائرات والعاملين بالمطارات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي" الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية.