السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

أعضاء القائمة العربية في الكنيست يهاجمون بايدن وبينيت

بايدن وبينيت
بايدن وبينيت

طالب أعضاء القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأشار سامي أبوشحادة عضو القائمة العربية، إلى أن نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، وجو بايدن الرئيس الأمريكي، يدركان أنه لا استقرار في المنطقة دون انتهاء الاحتلال وما يقوم به من انتهاكات وقمع تجاه الشعب الفلسطيني. 

وأوضح أن بينيت وبايدن يعرفان حقيقة أنه لا يوجد شريك حقيقي في إسرائيل من أجل عملية السلام.
في السياق ذاته، قال عوفر كسيف: "إدارتي بايدن وبينيت يستمران في تجاهل الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة ومنها المطالبة بالتحرير".

وطرح كسيف تساؤلًا عن دور أحزاب العمل وميرتس والقائمة الموحدة في الائتلاف الحكومي الجديد، قائلًا: "عندما تكون جزءًا من الائتلاف، فأنت جزء من جرائم الاحتلال والمحرضين على الحرب القادمة".

الكنيسة القائمة العربية المشتركة الإحتلال الإسرائيلي رئيس الوزراء الاسرائيلي الرئيس الامريكي

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أعضاء القائمة العربية في الكنيست يهاجمون بايدن وبينيت

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