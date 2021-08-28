ياسمين على تتألق فى حفل رام الله (صور)

تألقت الفنانة ياسمين علي وفرقتها الموسيقية في حفل رام الله.

وبدأت ياسمين علي الحفل بأغنية «نسم علينا الهوى» لفيروز، ثم قدمت «يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي، ومغرم أنا بيك للمغني اللبناني جاد نخلة، وبعتلي نظرة للمطربة المصرية أنغام، ومالي وأنا مالي لوردة الجزائرية.

ومن أغنياتها الخاصة قدمت «اتفاءلوا بالخير» وهي الأغنية التي كانت مقدمة لمسلسل «أمر واقع» لنخبة من نجوم الدراما المصرية والعربية وحققت شهرة كبيرة وتفاعل معها جمهور رام الله بشكل كبير، مرددين «بص شوف ياسمين بتعمل إيه وتحيا مصر».

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

كما قدمت أغنيتها ذائعة الصيت «ما ضاقت إلا ما فرجت» و«تلات سلامات» و«سيرة الحب» و«الأطلال».

وختمت الفنانة المصرية المتألقة حفلها في رام الله برائعة فيروز "زهرة المدائن"، فصدحت "يا قدس يا مدينة الصلاة"، و"الغضب الساطع آتٍ"، ومعها حناجر الحاضرين، كاسرة بصوتها الملائكي الطوق الذي تفرضه سلطات الاحتلال بجدارها العنصري وحواجزها ومعابرها على عاصمة القلوب.

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

وعبّرت ياسمين عن سعادتها بالغناء في فلسطين، موجهة الشكر للجمهور الذي أسعدها بحضوره الكثيف وتفاعله مع ما قدمت من أغنيات، مشددة على أن زيارة فلسطين والغناء فيها كان حلم حياتها، وها هو الحلم يتحقق، قائلة بالدارجة المصرية "ما تتخيلوش فرحتي قد إيه"، رغم التعب وصعوبات السفر، خاتمة "تعبكم راحة.. بلدكم راحة.. ربنا يخلي فلسطين وأهلها".

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله

ياسمين علي تتألق في حفل رام الله