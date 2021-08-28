السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: قمة بغداد خلقت حالة حوار بدلًا من الصراعات بين الدول المشاركة

فؤاد حسين
فؤاد حسين

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، إن مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة يعد حدثًا كبيرًا جمع دول مختلفة بينهما مشاكل كبيرة لكن القمة جمعتهم وخلقنا حالة من الحوار وليس الصراع.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في تصريحات للصحفيين في ختام اجتماع قمة بغداد، إن جمع الأضداء في هذا المؤتمر جاء من أجل خلق حالة تهدئة في المنطقة تنعكس إيجابيا على الداخل العراقي وهي في المجمل تصب للصالح العراقي.

وأضاف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنه جرت اجتماعات جانبية بين الوفود المشاركة في القمة.

وأشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى أن اللقاءات السعودية-الإيرانية مستمرة، وستستمر لأن الطرفين يرغبان بالوصول إلى نتائج إيجابية لحل المشاكل بينهما.

وأوضح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن المؤتمر خلق حالة من الحوار بين جميع الأطراف والعمل المشترك لحل المشاكل بينهما بالحوار بدلا من الصراعات والخلافات الحساسة,

وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن نتائج المؤتمر ستؤثر على الوضع العراقي والإقليمي لأن استقرار العراق هو استقرار للمحيط الإقليمي والمنطقة بأكملها. 

وتابع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قائلا: "لم نرغب في طرح النقاط الخلافية في اجتماع قمة بغداد".

وأضاف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن عدم دعوة سورية لحضور المؤتمر يرجع إلى كون الأزمة السورية مسألة خلافية عربيا وإقليميا ودوليا.

واستطرد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قائلا إن العراق أصبح محورا أساسيا في المنطقة.

وتابع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن إستمرار العراق بهذا الدور يصب بمصلحته ويخلق حالة من التوازن في المنطقة. 

واختتم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تصريحاته قائلا إن الأبواب مفتوحة أمام الشركات الخليجية للعمل في العراق وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية والمجالات الأخرى.

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مؤتمر قمة بغداد بغداد السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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