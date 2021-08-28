السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع 3 عمال غرقًا وإصابة آخر سقطوا في بالوعة صرف صحي ببورسعيد

جثة
جثة

لقي 3 عمال مصرعهم وأصيب آخر وذلك نتيجة السقوط داخل بالوعة صرف صحي، بمنطقة الإستثمار بمحافظة بورسعيد، أثناء قيامهم بأعمال إنشائية تجريها أحد الشركات الخاصة .

تبين أن المتوفين هم «علي أحمد علي حسن 28  عاماً،  وأحمد جابر بدوي 30 عاماً، وعبد الحافظ خليفه عبد الحافظ 30 عاماً»، وذلك غرقاً آثر السقوط في البالوعة.


كان تم تم نقل المصابين عن طريق سيارة الإسعاف،  وتوفوا أثناء عمل الإسعافات الأولية،  بينما يتلقى المصاب الرابع محمد أحمد علي محمود 31 عاماً العلاج داخل مستشفى السلام الدولي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

تلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالحادث وعلى الفور تم تكليف فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث، وتم إخطار النيابة العامة والتحفظ علي الجثامين داخل مشرحة الزهور.

قام فريق من النيابة العامة بمعاينة موقع الحادث، ومناظرة الجثامين، وذلك لإنهاء الإجراءات القانونية، والتصريح بدفن الجثامين.

غرق عمال اصابة بورسعيد سقوط

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وائل لطفي

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