السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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طرق تحضير سلطات للاستمتاع بها في الصيف

سلطات
سلطات

نرغب جميعنا في تناول السلطات الطازجة في الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، ونقدم لكم في التقرير التالي، وصفات صحية ولذيذة للاستمتاع بها.

سلطة  الجمبري

مكونات سلطة الجمبري

مكونات  التتبيلة
-120جرام جمبري 
-1 رأس ثوم مهروس
-1 ملعقة كبيرة زيت زيتون


مكونات الصلصة


-50 جرام مايونيز
-1 ملعقة كبيرة من الكراث المفروم
- 1 قشر وعصير ليمونة واحدة
للسلطة
-1 خس صغير
-50 جرام طماطم كرزية
-1 خيار  مقطع مكعبات
-1 نصف ثمرة  أفوكادو مقطعة إلي مكعبات 
-1 بيضة مسلوقة  مقطعة إلى 4

طريقة تحضير سلطة الجمبري


يُمزج الجمبري مع مكونات التتبيلة ثم يترك في الثلاجة، ويتم  ُمزج جميع مكونات الصلصة في وعاء وتُترك جانبًا،  أخلطي الخضار في وعاء ما عدا السلطة.
نقوم بتسخين مقلاة على نار متوسطة قبل شواء الجمبري لمدة دقيقة واحدة على كل جانب، ثم نوزع أوراق الخس في طبق كبير وضع الخضار في المنتصف، نضع الجمبري ثم  يتبل بالصلصة قبل التقديم.

سلطة البطيخ المضادة للأكسدة


هذه السلطة الصيفية المليئة بالفيتامينات وسريعة التحضير حيث تستغرق 15 دقيقة فقط.

 

مكونات سلطة البطيخ 

-240 جرام من البطيخ
-120 جرام من التوت الأزرق
-180 جرام من القرنبيط الخام مقطع إلى قطع صغيرة
-240 جرام من الخيار المقطع إلى قطع.
-35جرام من البصل الأحمر المفروم
- ملح وفلفل
-2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
-1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
-كزبرة أو ريحان مقطع 
-بعض حبات الرمان

طريقة تحضير سلطة البطيخ

نحضر وعاء ونضيف به البصل وعصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل،  ثم نقطع البطيخ والقرنبيط والخيار إلى قطع.
ونضيف البطيخ والقرنبيط والخيار إلي مكونات الوعاء الأول.

سلطة  الطماطم 
مكونات سلطة الطماطم 


- 4 ثمار طماطم
-1 أفوكادو
-2 ملعقة طعام زيت زيتون بكر 
-1 ملعقة كبيرة خل 
-1 رشة ملح 
-1 رشة فلفل أسود


طريقة تحضير سلطة الطماطم 


نخلط المكونات السابقة ما عدا الطماطم والأفوكادو ونضعها في طبق، نحضر طبق كبير ونقطع به الطماطم إلي شرائح،  ثم نقطع الأفوكادو ونضعه بين الطماطم، وتضاف إلي وصفة التوابل.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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