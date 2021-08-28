ممثل حلف شمال الأطلسي: بذلنا قصارى جهدنا في عمليات الإجلاء من كابول

قال الممثل المدني لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان ستيفانو بونتيكورفو اليوم السبت إن فريق العمل الذي شارك في جهود إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص من كابول بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في البلاد بذل قصارى جهده في ظروف شديدة الصعوبة.

وقال الدبلوماسي الإيطالي بونتيكورفو للصحفيين لدى وصوله إلى روما "ضميرنا مرتاح... لأننا بذلنا قصارى جهدنا في ظل هذه الظروف".

وأضاف بونتيكورفو، الذي غادر أفغانستان أمس الجمعة على متن آخر طائرة إيطالية أقلعت من كابول، إن المشاركين في عمليات الإجلاء فعلوا كل ما بوسعهم لإخراج الجميع من البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية إن طائراتها نقلت أكثر من 4800 أفغاني خارج البلاد حتى 27 أغسطس، من بينهم 1400 طفل.

وأشاد وزير الخارجية لويجي دي مايو بجهود الدبلوماسيين والمسؤولين العسكريين الإيطاليين في إجلاء المدنيين.

وفي سياق متصل، وانطلق في بغداد، اليوم السبت، وقائع مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول غالبيتها دول الجوار الأقليمي ومنظمات عربية ودولية.

وحسب مصادر عراقية فإن المؤتمر سيناقش ملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.

وتضم قائمة البلدان المشاركة كلا من السعودية والكويت ومصر والأردن وقطر والإمارات وإيران وتركيا وفرنسا، إضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ودول العشرين والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول الواصلين إلى العراق للمشاركة في أعمال القمة، فيما ينتظر وصول الوفود الأخرى اليوم.

وذكرت مصادر في الحكومة العراقية أن وقائع المؤتمر ستنطلق في الساعة الحادية عشرة بتوقيت بغداد وتستمر حتى الساعة السادسة مساء في المبنى الحكومي بداخل المنطقة الخضراء، فيما تمت تهيئة مركز إعلامي داخل فندق الرشيد لتغطية وقائع المؤتمر.

واستقبلت نقابة الصحفيين العراقيين صحفيين وإعلاميين من 10 بلدان عربية وأجنبية لتغطية فعاليات مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة.