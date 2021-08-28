جامعة سوهاج: انتهاء تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والنتائج غداً

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، انتهاء المرحلة الأولى لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وأوضح "عبدالخالق"، أنه من المقرر أن يعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية نتائج المرحلة الأولى للتنسيق ظهر غد الأحد، وذلك على الموقع الإلكترونى للتنسيق، بحيث يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح للكلية، منبهاََ الطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعى، ومُتابعة جميع أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد عبر قنوات التواصل الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

فيما اجتمع الدكتور مصطفي عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، مع الدكتورة إيناس محمد على المشرف العلمي على حدائق الجامعة، والمهندس ياسر عبداللاه مدير إدارة الحدائق، لاستعراض ما تم تنفيذه الفترة الماضية ومناقشة الموقف التنفيذي لخطة تطوير الحدائق الجامعية وزراعة النجيل وزيادة المساحات الخضراء بمقري الجامعة القديم والجديد.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن الجامعة تحرص على تلبية كافة متطلبات تنفيذ خطة تطوير الحدائق، عن طريق زيادة الموارد البشرية والموازنات المخصصة للتوسع فى المساحات الخضراء والتشجير، مشيراً إلى أنه سيتم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة، والاستعانة بالعمالة اللازمة، إلى جانب متابعة أعمال الصيانة بالمساحات الخضراء والعمل على زيادتها.

وأضافت الدكتورة إيناس محمد على، أن رئيس الجامعة وافق على مقترح بشأن مخاطبة وزارة البيئة، لإمداد الجامعة بصوبة بلاستيكية تسهم فى زيادة الشتلات الزراعية، كما وجه بضرورة الاستعداد للمشاركة فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، وذلك من خلال التعرف على معايير هذه المسابقة ومؤشراتها وكيفية استيفاء جميع الشروط المطلوبة.