محافظ أسوان: منظومة التأمين الصحي الشامل ستنهي مشكلة الحضانات (فيديو)

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن المحافظة لديها مشكلة في الحضانات ولاحظ ذلك من خلال متابعته لأخر من حاله مما استدعائه أخذ الأمر بجدية كبيرة، والتفكير لإيجاد حلول لهذه المشكلة بخطوات سريعه، وحل مبدئي، حيث أنه تم دعم مستشفى جامعة أسوان، بعدد 13 حضانة ومستلزمتهم لإنقاذ الموقف، نظرًا لأنها تعتبر المستشفى الأساسي التي يتم الاعتماد عليها على مستوى المحافظة بالكامل، لحين تنفيذ وتطبيق التأمين الصحي الشامل.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن افتتاح الحضانات بمثابة إنقاذ للموقف، وده إجراء سريع، ولكن خلال الفترة القادمة المستشفى الجامعي بمدينة أسوان الجديدة ستدخل الخدمة 50 حضانه، وذلك بالتنسيق مع الدكتور أيمن عثمان القائم بعمل رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب.

وتابع محافظ أسوان أن تعاني المحافظة من مشكلة الحضانات منذ فترة، وكان لاب اقتحامها لأن لها تأثر عام، ويساهم أن هناك نوع من الاستغلال الغير مقبول من المستشفيات الخاصة، حتى أن مستوى الخدمة لديهم ليس على نفس مستوى الخدمة الموجوده تختلف في عن الخدمات المقدمة بالمستشفي الجامعي، مشيرًا إلى أن مع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ستنتهي تمامًا مشكلة الحضانات داخل محافظة أسوان.

وقدم محافظ أسوان، شكره لمدير مستشفي أسوان الجامعى الدكتور أشرف معبد، على سرعة الاستجابة والاستسلام والتجهيز الفوري.

واختتم اللواء أشرف عطية، حديثه ببعث رسالة الطمأنينة لأهالي أسوان قائلاً '' بطمن المواطنين في أسوان أن مفيش مشكلة هيتم عرضها، أو اننا نحس في مشكلة ممكن تحصل لأبناءنا أو للمواطن بشكل عام ومش هنتدخل فيها''

جاء ذلك على هامش افتتاح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قسم الحضانات الجديد للأطفال المبتسرين والذي يضم 13 حضانة هدية من المحافظة للمستشفى الجامعى ، وهو الذى توازى مع دعم القسم بأجهزة ومستلزمات طبية أخرى دعماً من هيئة المستشفيات الجامعية من أجل الوفاء بالأحتياجات الجماهيرية.