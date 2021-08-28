حبس 4 مسجلين خطر سرقوا سيارة أنابيب غاز بالإكراه في القليوبية

أمرت النيابة العامة بالقناطر الخيرية برئاسة المستشار محمد فايد وإشراف المستشار محمد حتة، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، بحبس 4 مسجلين خطر لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه بالقناطر الخيرية وسرقة سيارة نقل محملة باسطوانات الغاز من سائقها بعد إطلاق الرصاص عليه وإصابته والفرار هاربين، حيث تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض الحادث وضبطهم وضبط السيارة النقل واعترفوا بارتكاب الواقعة وأمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى العميد أنور حشيش، مأمور مركز شرطة القناطر، إخطارا من المستشفى بوصول سائق مصاب بعيار خرطوش بالبطن وبسؤال مرافقه قرر أن المصاب أثناء سيره بمنطقة سكنه بسيارة نقل ملك شقيقه محملة بــ13 اسطوانة غاز لتوزيعها على المحال والورش التجارية استوقفه 3 مجهولين يستقلون سيارة وقام أحدهم بإطلاق عيار ناري من فرد محلىي فأحدث إصابته المشار إليها واستولوا على السيارة وحمولتها ولاذوا بالهرب.

أخطر اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، وكلف بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء محمد عناني، مدير إدارة البيحث الجنائي، وأسفرت جهود البحث عن العثور على السيارة الـمُبلغ بسرقتها والسيارة الأجرة التى استخدمها المتهمين فـي ارتكاب الواقعة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، كما تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، حيث قاموا بالاتفاق فيما بينهم على سرقة سيارة الأنابيب وابتزاز مالكها على مبلغ مالي مقابل إعادتها وقاموا باستئجار السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة دون علم مالكها واستقلالها وتتبعوا السيارة النقل وقائدها.

وأثناء قيامهم بسرقة السيارة قاومهم المجني عليه، وأمسك بأحدهم الذي بادر بإطلاق عيار ناري من سلاح من فرد خرطوش كان بحوزته فأحدث إصابته ولاذوا بالهرب بالسيارتين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بقيامهم بالتصرف فـى اسطوانات الغاز بالبيع كما أرشدوا عن السلاح المستخدم في الواقعة.