لأكثر من 10.5 مليون مستفيد.. بدء صرف معاشات سبتمبر الأربعاء

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الأربعاء المقبل، صرف معاشات شهر سبتمبر 2021 وسط إجراءات احترازية مشددة مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات وتوفير أدوات التعقيم لمنع انتشار فيروس كورونا، عبر منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يصل عدد المستفيدين 10.5 مليون مستفيد ومستحق عنهم، فيما يصل عدد المؤمن عليهم أكثر من 13 مليون شخص.

وأكدت الهيئة، أنه يتم إتاحة صرف المعاشات من محافظ الهاتف المحمول، تيسيرًا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتلبية لاحتياجات المواطنين ودعم الشمول المالي وعملية التحول الرقمي، وفى ظل اتجاه الدولة نحو الميكنة وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة أن هناك عدة إجراءات لصرف المعاشات من محافظ الهاتف المحمول وهى:-



-توجه صاحب المعاش إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول.



-فتح محفظة إلكترونية.

-التوقيع على طلب صرف المعاش عليها.

وأضافت الهيئة، أنها تقوم باتستكمل باقي الإجراءات مع شركة المحمول وذلك لتيسير الإجراءات على المستحقين.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية، أن الدولة تعمل على التوجه نحو الميكنة وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية من خلال إتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة، ويتم قبولها على شبكة "1- 2- 3"، والتي تدعم عمليات السحب النقدي.

وأضاف أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها المواطن المصري بكافة فئاته وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بصفة خاصة، وهذا ما تعكسه جميع الخطوات التي تتخذها الهيئة حاليًا تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بضرورة تطوير المنظومة التأمينية ومواجهة التحديات والمشكلات والتصدي لها بحلول علمية ترتكز على تحقيق أقصى استفادة ممكنة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.