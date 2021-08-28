السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حاول التعدي عليها جنسيا.. ضبط المتهم بقتل طفلة بقنا

ضبط المتهم
ضبط المتهم

كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا بالعثور على جثة طفلة (سن 10، مقيمة بإحدى القرى بدائرة المركز) وبها كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مُلقاة داخل زراعات القصب الملاصقة لمحل سكنها، وقد تبين أن الطفلة غادرت محل سكنها وتوجهت للإحتفال بعُرس إحدى الفتيات من جيرانها بالقرية ولم تعود لمسكنها.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بذات القرية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، و بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وقرر أنه أثناء تواجده بحفل العرس شاهد الطفلة فقام باستدراجها للزراعات بقصد التعدى عليها ولدى محاولته ذلك قامت بمقاومته فقام بدفعها أرضاً فارتطمت رأسها بحجر، وعقب ذلك قام بخنقها حتى فارقت الحياة خشية افتضاح أمره.

الأجهزة الأمنية الامن العام قطاع الأمن العام العثور على جثة جثة طفل متهم بقتل طفل عقوبة القتل العمد كدمات وسحجات امن قنا

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