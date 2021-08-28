وزير القوى العاملة: الإخلاص في العمل هو الطريق نحو الإبداع

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الإخلاص في العمل هو الطريق نحو الإبداع، فله ثمن ونتاج، أما عن ثمنه فهو أثناء النفس عن السوء وعمل الشي النافع، أما عن نتاجه أن يكون الله عز وجل سندك وحليفك في طريقك نحو النجاح والتفوق.

ونوه وزير القوى العاملة، في ختام فعاليات أول تدريب مهني من نوعه في مجال الفندقة الشاملة مجانا للشباب والفتيات بالأقصر، إلى أنه ما لفت نظره في المتدربين أنهم من حملة المؤهلات العليا المختلفة، تخلوا عن مؤهلاتهم في سبيل تعلم تلك المهن التى تلبي طموحاتهم وبلوغهم أمالهم، رغبة وحبا في امتهانها، فالعمل هو شرف وواجب، له مسئوليات يجب تأديتها للتميز فيه.

ودعا الوزير الفتيات من المتدربات، إلى ضرورة نقل التدريب والثقافة التي تعملوها في البرنامج إلي ذويهم وأقاربهم، لتشجيعهم للخوض في تلك التجربة والوصول إلي هذا التحدي، مؤكدا أن الوزارة تستعد حاليا لتدريب الفتيات على العديد من المهن التي يمكن القيام بها من المنزل دون الحاجة للتواجد في أماكن عمل، حتى تعين مجتمعها في خططه نحو التقدم والتطوير والتنمية.

وكلف الوزير مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، بتجهيز المطبخ الموجود في مركز التدريب المهني بحي الكوثر بسوهاج، بأحدث الأجهزة والمعدات على غرار ماهو موجود في فندق هيلتون والفنادق العالمية، حتى يتسنى للشباب التدريب في نفس جو العمل فيها وتقديم الأفضل لهم، وكذلك إدراج التدريب على مهارات اللغات الأجنبية في برامج التدريب الفندقية لتعلم أساسيات المهنة للتعامل مع الضيوف، وكذلك بعض مهارات الحاسب الآلي، وتوفير وسائل مواصلات للمتدربين تنقلهم ذهابا وايابا لأماكن التدريب المهني لتسهيل عليهم.

ووجه الوزير رسالة للمتدربين من الشباب من الجنسين، قائلا، إن ما تم فى هذا البرنامج التدريبي ليس مجهود جهة دون أخرى وإنما هو بالاشتراك والتعاون بين أكثر من جهة، ولمدة عام كامل، لوضع خطة لتنفيذ ومراجعة مراحله للوصول للنتائج الحالية وتحقيق ما هو مستهدف، فأنتم الصورة التي تمثل أماكن عملكم في المستقبل.

وقدم الوزير الشكر والتقدير للإدارة المركزية للتدريب المهنى والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، وبرنامج الأغذية العالمى ومنتجع وسبا هيلتون على المجهود المقدم منهم لإنجاح ذلك التدريب.

وشدد الوزير، على ضرورة استمرارية هذا البرنامج وزيادة أعداد المتدربين والدورات، وزيادة عدد الورش لتوفير "حياة كريمة" لأبناء صعيد مصر مثلما يرى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل المبادرات.

وقام الوزير، وبرافين، بتفقد أقسام التدريب الأربعة المطبخ، والعصائر، والمشروبات، وخدمة الغرف، والاستقبال التي قام الشباب والفتيات بالتدريب بها، واستمع الوزير للشباب وتحدث معهم، وأبدى إعجابه بالتجهيزات داخل أقسام التدريب، فضلا عن المواد الخام من المتطلبات اللازمة للتدريب، مشددا على ضرورة أن تكون الأطعمة والمشروبات متوافقة مع معايير سلامة الغذاء وصحية وآمنة وبجودة عالية، وتوافر معايير السلامة والصحة المهنية حرصا على سلامة العنصر البشرى فى أثناء التدريب.

كما شهدا فيلما تسجيلياً عن التدريب، واستمع لكلمة شاب وفتاة من الخريجين الحاصلين علي أول دورة تدريبية في الفندقة الشاملة.

وقال سعفان، إن تنفيذ رؤية مصر 2030 بعنوان مبادرة "مهارتك أساس مهنتك" يتيح تمكين الشباب من خلال تزويدهم بالمهارات والشبكات اللازمة لتلبية المتطلبات المتزايدة لأسواق العمل في القرن الحادي والعشرين، بالتركيز على المجتمعات التي تشملها المبادرة الوطنية "حياة كريمة"، حيث يعد توظيف الشباب عنصراً أساسيا للقضاء على البطالة وتحسين القدرة على الصمود، ليس فقط للأجيال الحالية بل أيضًا للأجيال القادمة.

وأكد وزير القوى العاملة، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير مراكز التدريب المهنى، وتحديث مناهج وطرق التدريب ودمج التكنولوجيا بها لمواكبة التحول الرقمي للدولة المصرية، مشددا على حرصها على خلق شراكات مع القطاع الخاص فى هذا الصدد، مثمناً الشراكة مع برنامج الأغذية العالمى متطلعا لمزيد من الإنجازات لإفادة الشباب وتنمية مهاراتهم.