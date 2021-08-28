وسائل الإعلام العراقية تسلط الضوء على لقاء الرئيس العراقي بالرئيس السيسي

سلطت وسائل الإعلام العراقية، الضوء على قمة دول الجوار المنعقدة فى العاصمة بغداد، اليوم السبت.

ورصدت الصحف العراقية لقاءات الرئيس العراقى برهم صالح مع الرؤساء الضيوف وفى مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت صحيفة المدى العراقية أهمية القمة بالنسبة للعراق، مشيرة إلى مشاركة العديد من الرؤساء والملوك فى تلك القمة، ومنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

فيما نشرت وكالة الأنباء العراقية واع، العديد من التقارير واالتصريحات حول القمة وأهميتها بالنسبة للعراق، وتطرقت الوكالة الرسمية العراقية إلى لقاء الرئيس العراقى والرئيس السيسي، على هامش أعمال القمة.

وأكد الرئيس العراقي حرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، كما رحب رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، بزيارة الرئيس السيسي خلال استقباله فى العاصمة بغداد قبيل انطلاق القمة.

فيما سلطت صحيفة النهار العراقية الضوء على ترحيب واستقبال الرئيس صالح للرئيس السيسي، والرئيس ماكرون.

وفى تقرير لها أكدت الصحيفة نقلا عن الرئيس العراقى أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة سيسهم بتخفيف حدة التوترات والأزمات بالمنطقة، وأن دور العراق المحوري يجعله عنصرا فاعلا في قيادة الحوارات.

وأشارت الصحيفة فى تقريرها إلى أن 9 من دول الجوار والإقليم وفرنسا وبحضور الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي وشخصيات ومنظمات دولية أخرى ستشارك فى القمة.

ورصدت الوكالة الوطنية العراقية، لقاء الرئيس صالح مع الرئيس السيسي، مؤكدة على متانة العلاقات بين البلدين.

وفى تقرير لها أكدت الوكالة أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة سيسهم باعادة الثقة بالدولة العراقية وجذب الاستثمارات الخليجية للعراق.

وقال الخبير الاقتصادى العراقى صفوان قصى في تصريح للوكالة الوطنية العراقية، إن العراق يسعى من خلال مؤتمر بغداد ٢٠٢١ لفتح نافذة للشراكة والتكامل مع الدول المجاورة والشركاء الاقليميين والدوليين، ومن الواضح أن هناك فرصة كبيرة لدعم مشروع الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

ولفت الخبير إلى أن المؤتمر مهم لاعادة الثقة بالدولة العراقية لان ذلك سيسهم في جذب الاستثمارات الخليجية للأراضي العراقية.